喝酒還會終身洗腎！他患尿毒症切片一看...腎臟全纖維化

▲長期喝酒小心爆發急性腎衰竭 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

喝酒不只傷肝，還會傷腎！一位54歲男性工人天天酒瓶不離手，不但造成慢性胰臟炎、酒精性肝病、長期腹瀉，更因而導致草酸鈣結晶體腎病，最終需要長期洗腎。

澄清醫院中港院區腎臟內科主任高銘聰表示，這位男性患者，年輕時就愛喝酒，8年前曾出現急性胰臟炎及酒精性肝病，血糖升高，常常酯漏性腹瀉，並一度出現尿毒症急性腎衰竭，後來經常都因胰臟炎而反覆住院11次，因長期腹瀉導致身體漸形消瘦。

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高銘聰指出，該患者自己也知道身體的疾病源頭是來自於嗜酒，但就是戒不掉酒癮，於最近爆發急性腎衰竭（尿毒症），開始接受血液透析治療（洗腎），兩個月後因腎臟功能未見恢復及腎臟沒有縮小，經做了腎臟穿刺切片檢查，顯示腎臟小管及間質堆積了很多草酸鈣結晶體，並已形成慢性腎小管萎縮腎臟間質纖維化。

▲腎小管萎縮，腎臟間質纖維化（左），腎小管有草酸鹽結晶體（右）。（圖／澄清醫院中港院區提供）

醫師進一步解釋，正常蔬菜水果裡頭有很多草酸鹽，如果每天攝取100公克大約有10公克會由腸道吸收，身體由肝臟每天產生24公克，因此每天吸收及產生草酸共34公克，一般均由腎臟排泄出去來達到體內草酸的平衡。但如果腸道脂肪吸收不良，再加上脫水的情況下，會造成腸道草酸鹽吸收增加，腎臟排泄減少，過多無法排出的草酸鹽，就會堆積在腎臟小管引起發炎，導至腎小管萎縮腎臟間質纖維化。

而通常會引起腸道草酸鹽吸收增加的疾病，包含慢性胰臟炎、手術切除小腸、腸道切除手術、腸道脂肪吸收不良等， 草酸鹽由腎臟排出減少的風險有長期拉肚子及水分攝取不足。

高銘聰主任強調，健康的胰臟、健康的肝臟、健康的腸道很重要，一旦就醫發現有草酸鈣結晶體腎病，應減少草酸鹽的攝取，使用胰臟酶消化酵素幫助消化，預防腹瀉，減少造成脫水等情況，不過以上述罹病個案，應該是長期嗜酒所造成的終身遺憾，也顯示過度喝酒不只是傷肝，連胰臟、腸道甚至是腎臟都會出問題。