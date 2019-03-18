長相平平卻桃花一堆！內行普妹靠「這技巧」追到優質男

▲女人被捧在手掌心，但自己卻得不到真心。（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

女孩，妳是不是和很多人一樣，也存在這些困惑？明明自己條件不差卻沒有什麼追求者，而那些長相平平的女人，身邊卻總是不乏追求者。你不再相信「女追男隔層紗」，因為你鼓起勇氣主動發起攻勢，對方卻不為所動，感情剛開始的時候各種甜蜜，最終卻以一句「我們不合適」結束。

憑什麼？憑什麼別的女人就能被男人捧在手心，而自己卻得不到男人的真心？

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「每個人都有適合自己的對象，也可能對其他人產生不可抗拒的吸引力。而如果你想要的更多，不能老是只靠運氣，而必須提升自己，跳到另一個位階。」

其實這只不過，就是你忽視了自己女性魅力的重要性。那麼，到底什麼是女性魅力？

你可能以為，女性魅力就是長得漂亮的標籤。

其實不然，它完整體現了一個女人的外在形象與人格特質，個性上也具有很強的誘惑力和吸引力，而這種吸引力就藏在一些平常很少注意到的細節。

比如：一個撫媚的眼神、一個溫柔的聲音、吹彈可破的少女肌或是平時走路的姿勢，都有可能變成是你吸引對方的關鍵點！當然這也是為什麼在挽回愛情，網上的各大平台經常提出的論點。

▲足夠的女性魅力與自信，才能吸引理想情人上門。（圖／免費圖庫pakutaso）

相信自己走在路上，看到了甜蜜的情侶，總是會很羨慕人家的親密舉動對吧！甚至可能會在心裡想著：「你到底是去哪裡找到這麼優秀的男人的？」

要去哪裡找到的優質男？答案就是：當你足夠優秀的時候，你就會遇到優質的男人。人常說《物以類聚》，那現在的你，具備了什麼特質來「吸引前任或是你的理想情人」？

在我們的日常生活中，「魅力」對於一個人來說，真的有這麼神奇嗎？

如果你仔細觀察，不難發現，那些長相一般、但走到哪兒都自帶聚光燈的女人，她們身上都具備著這種獨特的魅力，總是在不經意間就成功俘獲了男人的心，把男人牢牢抓在手裡，而你費盡心思打扮，他卻完全不在意。

不是有著一份能養活自己的工作就是獨立了，不是偶爾去去日本、韓國渡假就是熱愛生活了，不是動不動去喝個精緻的下午茶就是小資了，也不是偶爾看兩本書就是文青了。重點就在於：你的「自信心、生活品質、競爭優勢、人格魅力」等等，你要如何正確的培養，才能有效吸引你想要的對象。

所以「自我改變」，才是一個挽回愛情的重新開始。

每一個幸福都有一個開始。只有勇於開始，才能找到成功的路。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99