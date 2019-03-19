愛吃重鹹！一家七口都長腸息肉...醫警告「這些食物」母湯碰

▲愛吃重鹹、加工食品，竟讓腸子長出息肉病變。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

愛吃重鹹，一家七人全長息肉！彰化一名邱先生，日前接受糞便潛血檢查時測出陽性反應，就醫檢查後發現大腸長了三個息肉，其中一個為管狀腺瘤，甚至有癌變的跡象。醫師建議家人也接受大腸鏡檢查，竟一家七口均驗出息肉。

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超指出，邱家一家七口驗出息肉，但反而已出嫁多年的兩位女兒安全過關，進一步了解發現，邱家與兩位女兒的夫家相比之下口味明顯偏重許多，研判是飲食習慣造成。醫師建議，平常要注意除了少油少鹽多運動外，食物乾淨、新鮮、煮熟也很重要。

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現年70歲的邱先生平常除了工作外，閒暇之餘就是泡茶聊天，雖然沒有運動的習慣，但身體還算硬朗。2個月前得知先前做的糞便潛血檢查呈現陽性反應，家人聽到消息後不敢大意，趕緊帶他到彰化醫院做詳細的檢查。楊智超表示，透過大腸鏡找到邱先生的腸壁上有三個息肉，隨即進行切除及送驗。在病理報告中顯示，三個息肉中兩個屬增生性息肉，較為無害，另一個則為管狀腺瘤，且已經有癌化的跡象，也就是大腸癌的前兆。

▲管狀腺瘤只要大於1公分，癌化機率每年就會增加5至8%。（圖／彰化醫院提供）

楊智超進一步說明，大腸息肉是發生在大腸黏膜層的隆起物，好發於直腸和乙狀結腸，依據息肉的特性可分為增生性息肉、發炎性息肉、腺瘤性息肉，前兩者屬較常見的息肉，變成惡性腫瘤的機率較低。而腺瘤性息肉則是被認定與大腸癌有相當密切的關係，其中可細分成管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤及管狀絨毛狀腺瘤。管狀腺瘤只要大於1公分，癌化機率每年就會增加5至8%；而絨毛狀腺瘤及管狀絨毛狀腺瘤的風險則更高於前者。

楊智超建議邱先生的家屬也一同接受大腸鏡檢查，結果除了嫁出20年的二女和18年的四女外，大女兒、大兒子、三女、小兒子及兩位媳婦竟都驗出大腸息肉的蹤跡。

▲醫師指出，精緻化、重口味的飲食，會讓大腸息肉增生機率變高。（圖／彰化醫院提供）

「該不會是家裡吃的有問題吧？」邱先生的三女兒驚覺的說，「二姊跟四妹的夫家都很注重養生，平常清粥小菜也能過一餐，相反的，家中的飲食都由媽媽打理，飲食中常離不開重油重鹹的料理或是含大量亞硝酸鹽的加工肉品，醃製品更是家中大大小小的最愛。」因此醫師推斷，遺傳體質及不健康的飲食習慣可能為邱家人大腸息肉生成的因素。

楊智超解釋，國人的飲食逐漸西化，選擇性越來越多，但也因飲食過度精緻，讓大腸癌長期居於十大癌症首位，甚至成為大腸癌發生率最高的國家。因此在日常生活中建議要多吃高纖食物，並盡量減少高脂肪高熱量的攝取量，不吃不新鮮或不乾淨、沒煮熟的食物，搭配規律的運動，促進腸道蠕動，才能「腸」保健康。

▲醃漬食物含有大量加工品、調味料。（圖／記者周宸亘攝）

根據國健署的統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上，其關鍵就在於早期發現早期治療。民眾可以到醫院來尋求幫助，透過糞便潛血以及內視鏡的檢查來幫助自己了解身體狀況，尤其是有家族史的民眾一定要特別謹慎，配合醫生長期追蹤，才能防止憾事發生。