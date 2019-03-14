「都是珍珠在甜！」手搖飲含糖超標　藍委要衛福部想辦法

▲「都是珍珠在甜！」手搖飲含糖超標，立委要衛福部想辦法。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中研院最新研究發現，高糖飲食是導致「癌王」胰腺癌的元兇，國民黨立委王育敏今（14）日在立法院衛環會質詢時表示，一杯大杯手搖飲的含糖量，就超過WHO規定的單日攝取量，加了珍珠、芋圓又沒確實標示，以致國人天天泡在糖水裡。對此，衛福部長陳時中表示，將於1個月內將針對中研院研究，提出因應報告。

王育敏質詢時拿著大杯手搖杯上台，提出依照WHO標準，每人每天可攝取25克糖，我國標準較寬鬆，可攝取到50克，「但就算依現行標準，仍有8成的手搖飲都超標」。

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▲董氏基金會抽驗市售手搖飲結果。（圖／記者嚴云岑翻攝）

雖然衛福部已要求要手搖飲標示成分，但董氏基金會基金會實測卻發現，四季春波珍椰、纖美小紫蘇、冰淇淋紅茶等，含糖量都比標示多出2倍以上。王育敏說，這是因為飲料本身糖度不高，添加的珍珠、芋圓等，卻因難以計算不列入標示，但這些材料往往都很甜，進而造成糖度超標。

王育敏另提到，目前手搖飲店都分佈在校園旁，現在連超商也跟進販賣，她有一個親戚家的小孩，每天下課都去買飲料來喝，「才小學就得糖尿病」，詢問衛福部減糖政策是否落實？

對此，陳時中表示，將責成國健署加強減糖宣導，告訴學童攝取過多糖飲對身體有害，也會請食藥署加強後市場抽查，要求標示確實執行。他承諾，會在一個月內針對中研院該項研究帶來的提醒，提出因應報告。