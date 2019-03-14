「調理用笑氣」30分鐘送立法院！　藍委實測痛批業者太囂張

▲笑氣吸上癮！17歲少女「追求興奮」，4個月後竟無法走路。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院研究發現，吸食笑氣會造成脊髓神經退化，但因取得容易，嚴重影響青少年健康。國民黨立委陳宜民今（14）日公佈笑氣訂購實測結果，訂購7公斤只要2300元，30分鐘就可送到立法院。助理詢問是工業還是醫療用，業者竟表示「調理用」，讓他氣得表示，「真的太囂張」。

陳宜民在衛環會上公佈助理與業者訂購笑氣的Line對話截圖，業者表示「7公斤笑氣共2300元」、「附贈開趴的LED霓虹燈與喇叭組」、「送到中正區沒問題」。助理詢問多久可送到？業者竟回應「30分鐘內送到」。

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「你知道調理用是什麼意思嗎？」陳宜民說，這是藥癮者的專業術語，「可以讓拉K族群一下嗨起來、一下down下來。」業者會這麼說，充分顯示藥物濫用的誇張程度。

▲「調理用笑氣」30分鐘送立院！藍委痛批業者太囂張。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

對此，衛福部長陳時中回應，今天上午到行政院報告時，有提到笑氣管理，由於醫療用的已列入藥品管理，流向很清楚，製造商若未經許可就販售，最高可罰1億元，但工業用的笑氣則歸工業局管，「蘇院長已裁示加強管制。」

不過，陳宜民對此說法卻不買單。他強調，衛福部不應該在一開始就預設民眾濫用的笑氣是工業用還是醫療用，應一視同仁開罰，否則無法達到殺雞儆猴之效。

林口長庚蒐集2012年至2018年資料，共揪出9例因吸食笑氣造成脊髓神經退化、受損案例，年齡分佈落在14至19歲，性別8女1男，平均吸食時間從6至12個月皆有，有8成病患出現感覺異常及麻木、2成病患有排便困難及尿失禁症狀，有5成病患經高劑量B12治療2至3個月後，仍留下感覺異常後遺症，該篇研究已發表於2019年1月的「大腦與發展（Brain and Development）」醫學期刊。