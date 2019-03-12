諾羅肆虐「上吐下瀉」　1個月爆50起群聚...這些行業最多

▲諾羅肆虐「上吐下瀉」，近1月爆50起群聚...這些行業最多。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

豐原高中學生畢業旅行到南部用餐，發生集體腹瀉情形，從症狀推測為諾羅病毒引起。根據疾管署監測資料顯示，上週全國腹瀉門急診就診達13萬9515人次，較前一週上升4.5%，近4周共通報50起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業者22起最多，檢出病原體以諾羅病毒為主，共有200多人遭感染。

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疾管署副署長羅一鈞表示，上週腹瀉門急診人數上升，可能與228連假部分門診休診有關，但仍低於2015至2018年當週就診人次。

腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，可經由食用到受患者排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染，常見症狀為腹瀉和嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。

為降低病原傳播的風險，羅一鈞提醒，病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

民眾如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理。有疑似症狀者（尤其是餐飲業廚工）應在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養，於症狀解除至少48小時後再恢復工作。