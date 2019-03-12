影／心臟痛起來「像被卡車撞」　這病讓她每分鐘心跳飆170下

▲心臟痛起來「像被卡車撞」，這病讓她每分鐘心跳飆170下。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「每次心臟痛起來，我就像被卡車撞到一樣。」30多歲的曾姓護理長，5年前被診斷出肥厚性心肌病變，礙於護理工作無法時間休假，只先靠藥物治療，但近年來多次發生心房顫動，每分鐘心跳數飆到160~170下，只能用去顫器幫心臟做節律，因進出醫院太多次，決定做手術，切除增厚心肌，終能恢復正常心跳。

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振興醫院心臟醫學中心主任魏崢表示，肥厚性心肌病變（HCM）為基因遺傳上的心血管疾病，其定義為左心室壁厚度超過15毫米，依型態可分為阻塞型與非阻塞型，前者是因心室通道太窄，血液過不去，導致心室血壓飆至200毫米汞柱以上，增加心室纖維性顫動發生；非阻塞型則是因心臟腔室變得很小，主動脈打進心室的血液無法供應全身，造成缺氧。

▲振興醫院心臟醫學中心主任魏崢指出肥厚性心肌病變發生位置。（圖／記者嚴云岑攝）

今年72歲的陳古女士，也是肥厚性心肌病變患者，她在52歲時出現怕熱、易暈、走路會喘等症狀，原本以為是更年期作祟，輾轉就醫才確診肥厚性心肌病變。不過，當年切除增生心肌組織困難度極高，「只要是心臟外科醫師都不想開」，她只能先透過服藥控制，但這1~2年來症狀加重，走30步路就喘，還在飛機廁所前暈倒，讓她下決心接受手術，現已能推著車到市場買菜回家。

魏崢提到，目前肥厚性心肌病變在外科手術方面已有突破性的發展，但因為平時沒有明顯症狀，無法讓有罹患此症的民眾有所警覺，因此早期診斷，才是幫助患者的最好方法。

▲心臟加護中心主治醫師陳怡誠說明肥厚性心肌病變定義。（圖／記者嚴云岑攝）

振興醫院心臟內科主治醫師熊名琛表示，肥厚性心肌病變只要透過超音波一照就可發現，切除厚度依病患而異，通常會切掉1公分左右，有時也會順便修補瓣膜，或進行瓣膜更換，手術只能透過傳統的開胸，但現今技術已發展到從心尖切除，可縮小傷口面積，但操作過程相對困難，很考驗醫師的技術。

魏崢表示，振興醫院至今已做了84例肥厚性心肌病變手術，去年到振興醫院接受心臟超音波檢查的3萬民眾中，有97例有肥厚性心肌病變症狀，鑑於猝死是這一病症最主要表現，他提醒特別是有家族史的民眾，如果出現喘、胸悶等症狀，影響到日常生活，就應儘早到醫院檢查，如果拖到腳水腫才來，可能就已是嚴重心衰竭，只能走上換心一途。