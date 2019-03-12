▲上週增7死！流感疫情「連5週下降」，最快下週脫離流行期。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

受到東北季風影響，國內各地氣溫仍低，流感病毒仍活躍於社區中。疾管署今（12）日公佈上週新增7例流感死亡個案，均以感染A型流感為主，年齡介於34歲至86歲，均有慢性病史且未接種流感疫苗。防疫醫師黃婉婷表示，慢性心臟、肺臟、肝臟疾病，還有一些代謝疾病如糖尿病等，都是流感高風險族群，呼籲慢性病個案與年長者，都要盡快接種疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週類流感門急診累計8萬2252就診人次，較前一週略降5.7%。國內自2018年10月1日起累計716例流感併發重症病例（440例感染H1N1、242例感染H3N2為多），其中70例死亡（41例感染H1N1、25例感染H3N2為多）。

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上週另新增55例流感併發重症病例，其中H1N1佔78%（43例），並以65歲以上（28例，佔51%）、50至64歲（17例，佔31%）兩年齡層佔多數。

▲疾管署說明流感疫情。（圖／記者嚴云岑攝）

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，近期北半球國家除美國疫情仍處高峰外，歐洲、中國大陸、香港等多數國家流感病毒活動已逐漸趨緩，惟仍處流行期。流行病毒型別除中國大陸南方及香港仍以H1N1為主外，其他國家多轉為H1N1與H3N2共同流行，日韓兩國則以H3N2為主。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情已連續5週下降，若再2週急診就診率低於流行閾值11.5%，就可宣布脫離流行期，最快下週可達成目標。另外，四價公費流感疫苗尚未完成行政簽核程序，最快3月底才會有初步結果。

國內公費流感疫苗剩餘量截至3月10日約有11.1萬劑，符合公費資格各年齡層中以50至64歲成人接種率最低，僅17.9%。

羅一鈞呼籲，符合接種資格的民眾請把握機會儘速接種，出入人潮擁擠或空氣不流通的場所務必落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。