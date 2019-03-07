頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招傷害降最低



▲你的屁屁一天都要黏在椅子上多久呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

網友們你一天都「坐」多久？上班族每天超過8小時久坐盯電腦，吃飯、聊天、回到家看電視、滑手機屁屁都黏在椅子上，久坐帶來的健康問題將一一在人體上浮現，像是肩頸僵硬、腰痠背痛，過去甚至有研究發現，久坐的危害超越吸菸，壽命直接大打折扣。為此，《生命時報》統整研究及專家說法，分析出久坐一張椅會帶來的8種疾病。

1.眼疾

久坐電腦前緊盯螢幕，會使眼睛睫狀肌處於收縮緊張狀態，進而使水晶體變凸以適應眼前畫面，眼睛長期處於緊張無法休息，不僅導致近視，嚴重可能罹患白內障或是乾眼症等等。

2.頸椎病

北京大學第三醫院骨科統整全國近300份頸椎病例調查發現，40歲以下中青年人占頸椎病人群的48.1%，且大多擔任財務、文字工作、平面設計、駕駛員等需要久坐的行業。

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3.心臟病

由於久坐脂肪燃燒較少，使得血液流動漫，脂肪酸沉積血管，極容易阻塞心臟血管。美國南卡羅來納大學研究發現，和每週坐不到11個小時的人比，久坐超過23小時者，因突發心臟病而死亡機率高出64%。

4.腰椎間盤損傷

研究顯示，人體若保持正確坐姿，腰椎間盤內的壓力是平躺時的6倍；如果坐姿不良，壓力瞬間飆升至11倍。由於長時間坐著工作使背部肌肉極度被拉扯，容易引發腰背肌勞損，破壞腰椎穩定性，間接引發腰椎間盤突出。



▲久坐小心引來痔瘡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

5.痔瘡

久坐使腹部血流速度減慢，下肢靜脈血無法回流，血液循環受阻。此情況下，直腸靜脈容易發生曲張，導致血液淤積，最終形成痔瘡。

6.下肢血栓

久坐不動，下肢血流速減慢，進而增加血栓發生率。英國《皇家醫學會誌》刊登之研究指出，每天固定一個坐姿3小時以上者，罹患下肢靜脈血栓的風險高出他人2倍。

7.阿茲海默症

肌肉的活動能幫助新鮮血液傳至大腦，然而美國加州大學舊金山分校研究發現，久坐是增加人們罹患阿茲海默症的重要因素。

8.癌症

德國研究人員發現，久坐和罹患大腸癌、乳腺癌及子宮內膜癌等患病風險提高有關。因人體中的免疫細胞的數量會隨活動量增加而提升，而久坐會讓人們缺少足夠免疫細胞。

久坐超傷身，但上班ing的你無法在公司裡跑跑跳跳該怎麼辦？中國健康教育中心專家沈雁英教你從3點著手：

1.能站著就別坐：上下班減少開車，多搭乘大眾運輸工具，能站著就別搶位置坐；盡量站起來接電話；用小容量杯子喝水，增加走動裝水的次數；下午若感到疲倦，可以站立、走動代替咖啡。

2.把握午餐時間

午餐是上班族能起來活動的最好機會，所以能走出去覓食就別叫外送。如果可以，飯後最好散散步，緩解倦意，增加運動量帶來活力。

3.想辦法走遠一點

下班回家不妨提前一站下車，多走一點路回家，不僅能鍛鍊身體，還能看看沿路風景，舒緩整日疲勞。如果開車，也建議把車停遠點，增加走路機會。