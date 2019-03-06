爆黏液！網封「最噁蔬菜」一吃崩潰：像吃鼻涕　專家曝超狂營養



▲除了香菜、蔥、茄子外，帶毛又富含黏液的秋葵也很「顧人怨」。（示意圖／記者趙于婷攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導



提到顧人怨的蔬菜，除了香菜、青椒、茄子等，口感毛毛又帶有黏液的秋葵更是讓網友避之惟恐不及，甚至曾被票選為最討厭蔬菜。有人說：「秋葵內建鼻涕黏液」、「最噁心東西嘔嘔嘔」，即使保護腸胃功效一級棒，但仍難敵對它的恐懼。營養師倪曼婷指出，秋葵含有豐富膳食纖維，改善便祕還能保護視力，高纖低卡對於想減肥的人，很適合入菜。

彰化基督教醫院營養師倪曼婷指出，秋葵中富含膳食纖維，平均每100公克，含有3.7公克，熱量卻僅28大卡，豐富膳食纖維除了有助於血糖和血脂的控制、改善便祕外；當中的鉀、鎂也有助於血壓調控。其還能延緩胃部排空的速度，增加飽足感，對於想要控制體重的人，非常適合入菜。此外，秋葵每100公克含有維生素A總量達2258（IU） ，豐富維生素A與視力具有相關性，有助於維持在暗處的感覺，對於皮膚和黏膜的健康有正面助益。

提到網友討厭秋葵的原因，莫過於隱藏其中如鼻涕的黏液！但倪曼婷解釋，黏液中含有果膠，有助於腸黏膜的修復，對於腸胃有保護作用。至於網路上瘋傳黏液越多的食物常被誤認為富含「膠原蛋白」，具有養顏美容之功效。但事實上，秋葵中黏稠成分屬於「水溶性纖維」，其有助於增加糞便的水分，以軟化糞便，幫助排便、預防便祕，而在植物中並不存在膠原蛋白，因此想靠吃蔬菜補充膠原蛋白，根本不可能。



▲過去網路曾瘋傳喝「秋葵水」有助控制血糖。

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網路上過去也曾盛傳喝「秋葵水」有助血糖控制，倪曼婷說，其取自秋葵富含膳食纖維的特性，「但與其泡秋葵水來喝控制血糖，不如於正餐當中，直接搭配秋葵或是其它富含膳食纖維的蔬菜來延緩進食時血糖的上升，對於血糖控制的效果更佳」。

秋葵怎麼煮最能保留營養？倪曼婷分析，於烹煮時切割越多塊，越容易導致微量營養素的流失，因此最好保留「食物原型」，於烹煮時盡量不破壞秋葵完整性，不切塊，以完整形式烹煮最能攝取到所有營養。而秋葵也並非人人都適合吃，她提醒，由於每100公克的秋葵含有203毫克的鉀，因此本身對於腎功能不全、血鉀異常的人，不建議經常性或過量食用。

參考資料：台灣食品成分資料庫2017版

諮詢專家：倪曼婷營養師，中山醫學大學營養學系碩士，為高考營養師、糖尿病衛教營養師、腎臟專科營養師、彰化營養師公會理事，也是專欄作家、講座講師。想要擁有健康的身體，最基本的，從飲食做起，經由我的專業，讓我來為您操心。



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