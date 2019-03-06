別傳訊息！女生最愛「告白方式Top5」　男網激推：真的很好成功



▲面對面告白，成為女網友們心中最愛告白方式第1名。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導



到底要怎麼跟女生告白？這個兩性議題時常讓男網友們想破頭，內心納悶究竟使出什麼招成功率最高？網紅《那個女生Kiki》在IG統整百位女性網友真實意見，統整出女生們「最喜歡的告白Top5」，並提醒，得先確定對方的心意，再進行下一步－選對告白方式。只要有8～9成以上把握對方也喜歡你，就可以準備告白啦！有網友依個人經驗激推：「推面對面，很好成功」。



覺得跟女生告白很困難嗎？Kiki依據女網友在IG的回覆，統整出女生最吃的告白方式Top5，女孩們最愛哪種？

第5名：浪漫驚喜

Kiki說，由男方認真安排橋段的告白，大多能讓女生感覺到你的用心與心思，選擇一個浪漫地點，並且展現自己最好一面。像是約她看夜景，聊天時順勢拿出貼心小禮物，再搭配告白的話，或做兩人相處過程中拍攝的照片或影片的紀錄，在告白時一起呈現在她面前，能感覺到你的細心與珍惜保護這段感情，尤其再看到專屬兩人的回憶，女生的心瞬間變感性，此時說出感人肺腑的話容易一秒讓她動心。





▲直接壁咚的方法，較適合小女人的女生、或是少女心豐富的女生。（圖／翻攝自《那個女生Kiki》Youtube，下同）

第4名：霸氣告白

若兩人還處曖昧期怎麼辦？Kiki說，可以趁著兩人散步聊天，男生直接牽起她的手、看著她的眼：「我們在一起吧！」或找機會直接壁咚，給女生一種霸氣感覺「我就是要妳」、「妳以後歸我保護」，大多女生都吃這套，認為歐爸好帥～瞬間臉紅心跳加速。但她也提醒，這點較適用於平時小女人、或是少女心的人，若對方強勢又獨立，拜託千萬別忘，因為女生當下可能賞你個白眼，推開你後走掉超尷尬。

第3名：明確告白

告白要直接別扭扭捏捏，把心裡想法明確表達出來，Kiki建議，千萬別連告白都搞得曖昧不清，容易搞得女生滿頭霧水，會覺得是她們自作多情，或主動將你歸類於玩咖，最後選擇離開。此外，女生也不愛告白還反問對方的，告白還返丟球給對方，問「妳覺得我們未來有可能嗎？」、「我們什麼時候算在一起？」模稜兩可讓人覺得你沒勇氣，想在一起不敢開口，也間接對這段感情沒信心。

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▲告白別太大陣仗，免得被拒絕兩人都會超尷尬。

第2名：只有彼此就好

求婚才需要大場面，有親朋好友在旁助陣大喊：「嫁給他！」但在告白時，只為確認彼此心意，不用這麼「搞剛」。Kiki說，多數女生覺得第一時間留給彼此就好，能分享心理話，在一堆人面前告白，就像被逼著接受，當下拒絕讓雙方都難下台。所以只要選間餐廳，好好表達自己的內心想法，真心誠意就能打動她啦。



至於有人問求婚被拒絕不尷尬嗎？她則解釋，求婚被拒絕機率頗低，通常求婚前雙方已達一定共識，女生已知你會做這件事，只是不知道是什麼時候而已。

第1名：面對面

要告白千萬別害羞！Kiki說，看著對方眼睛直球告白吧，誠懇告訴女生為什麼喜歡她，你的真心誠意女生們最容易從眼神和語氣中判斷。當面告白也會讓她覺得你很Man，有自信的接受對方答案，在彼此有好感的狀態下，非常容易讓人心動接受。

害怕面對面，有的男生會選擇傳訊息告白，認為失敗也不尷尬，但Kiki從收集到的回覆發現，有8～9成女生非常討厭以「簡訊告白」，認為文字沒溫度。男生考量怕失敗，女生則認為「會成功就會成功」，並不會因為今天選擇面對面告白就失敗，且相較之下文字告白更沒誠意。

網友看完後激推：「推面對面，很好成功，直接說：我愛妳，妳願意和我在一起嗎？當面等她回覆就好～」、「當面告白真的很浪漫」、「果然還是面對面好」、「都能夠單獨約出門了，當然能成功 直話直說就行了﻿」；也有網友哭哭：「我的都是被同學傳出去」、「第四點霸氣告白沒搞好可是會進警局的。﻿」、「﻿我懂了，原來不能用簡訊啊~ 下次我要注意一點了」、「可惡阿，我用傳簡訊告白，太糟了啦嗚嗚...（我是女的）﻿」。