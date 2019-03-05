寶寶需要喝水嗎？醫曝「母湯2原因」媽必讀：可能水中毒

點評: 媽媽別急，小寶寶的腎臟還沒長好啦～



▲寶寶需要喝水嗎？這是許多媽媽們的疑問。（示意圖／pakutaso.com）

圖、文／健談

人體70%都是水分，那小寶寶是否也需要喝水呢？弘森診所吳書毅醫師表示，其實6個月內的寶寶可從母奶、配方奶中獲得足夠的水分，是不需要額外補充水分的，6個月後開始攝取副食品時，只要副食品與奶量足夠亦無需額外飲水；直到1歲大之後腎臟功能已趨近成人，即可開始養成固定喝水的習慣。



▲醫師解答為何6個月內寶寶「無需額外喝水」。（圖／健談授權提供）

每個人每天都需要攝取大量水份，以幫助身體正常代謝運作，那小寶寶除了喝奶之外，是否也需要喝水呢？吳書毅醫師表示，嬰幼兒的腎臟功能尚未成熟健全，若飲用過多水分可能會導致水中毒的可能，因此，6個月以內的嬰幼兒不建議額外補充水分。吳醫師補充，其實6個月內嬰兒的飲食主要為母奶或配方奶，只要嬰兒的飲食正常，即可從母奶或配方奶中獲得足夠的水分，無需額外飲水。

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然而，若嬰兒6個月後開始補充副食品時，寶寶除了可從副食品米湯、菜湯等補充液體外，也會從喝奶中攝取水分。吳書毅醫師說明，這個時期的嬰幼童並非不能飲水，只要副食品與奶量足夠，則可無需額外補充水分。

若寶寶大於1歲以上時，因腎臟功能已趨近成熟，加上飲食上慢慢已從食品、副食品取代母奶或配方奶，即可開始訓練寶寶養成固定飲水的習慣。

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諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師

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