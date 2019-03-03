喝了長壽！來杯咖啡「7大神奇功效」醫生也愛　只知提神太弱啦



▲每當精神不濟時，你也習慣來杯咖啡嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

每到下午精神不濟時，就想來杯咖啡提提神！但有些人認為，咖啡中的大量咖啡因，喝多容易心悸、導致睡眠紊亂、噁心嘔吐或造成血壓升高等不適症狀。陸媒《生命時報》指出，其實咖啡除了咖啡因，其中含有的物質還包括微量蛋白質、脂肪、單寧酸及生物鹼等多種營養成分，因此若硬把咖啡與咖啡因畫上等號實在冤枉。

該報採訪美國普渡大學農業與生物系食品工程專業博士云無心、中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授李興民等多位專家，為網友們分析「咖啡無罪的7大理由」，甚至一躍成為專家們的飲品寵兒，但只要適量飲用，不只不會傷身，還會為健康帶來益處。

1.保護心臟

咖啡因具有改善左心室的收縮功能及冠狀動脈的血液流量，只要適量喝能降低心血管疾病發生。

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2.防癌抗癌

每天適量飲用咖啡的人，罹患前列腺癌、子宮內膜癌、大腸癌和肝癌等風險都降低。

3.保護肝臟

咖啡中含有的多酚類物質對於肝臟有保護作用，因此每天適量喝點咖啡，有益於肝細胞的修復。



▲研究發現，喝咖啡還能預防罹患第二型糖尿病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.預防第二型糖尿病

研究發現，有喝咖啡習慣的人，罹患第二型糖尿病機率較低，因為咖啡中的多酚類和咖啡因能提升細胞代謝醣類的效率，進而穩定血糖。

5.有助消化

咖啡因能刺激腸道，加快腸胃蠕動，所以飯後喝點咖啡，其實能去油解膩助消化。

6.預防憂鬱

規律飲用咖啡者，在喝完咖啡後會覺得心情愉悅、降低煩躁感，因此每當心情低落時，就來杯咖啡讓心情平靜吧。

7.有助長壽

海南「長壽之鄉」澄運縣盛產咖啡，此處的長壽老人皆有喝咖啡習慣，當地人平均壽命為77.79歲，比全大陸人平均壽命長6.59歲。