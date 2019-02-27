靠吃葉黃素不夠！黃斑部病變惡化...「眼底打針」救失明

▲老年容易罹患黃斑部病變，使視力退化。（圖／翻攝自pixabay）

文／藥師KIKI

隨著3C時代來臨，眼睛問題越來越多，曾經有國中生發生假性失明，也見過30-40歲的民眾得白內障，這都是跟長時間看手機有關，其中老人家常見的失明原因──老年性黃斑部變性（AMD），依其性質可區分為乾性 （dry） 及濕性 （wet）。

黃斑是眼底視網膜的一部分，隨年齡增長，視網膜細胞死亡且無法再生，乾性AMD初期通常並無症狀，視力會逐漸下降，通常在閱讀困難時才發現。而濕性AMD會突然發展並導致視力快速下降，但如果迅速發現是可以治療，最近有個新的研究稱為基因治療，透過在眼底打針，阻止免疫系統破壞黃斑部。

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▲少用手機平版，可降低藍光傷害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

那這基因治療如何運作呢？

隨年紀增長，負責眼睛自然防禦的基因，開始無法運作並開始破壞黃斑部的細胞，黃斑病變嚴重最後就會失明。而基因治療，就是在眼睛後部進行注射含有病毒的合成基因，該病毒感染視網膜細胞後，會釋放該基因的DNA。此基因會製造一種蛋白質到視網膜，以阻止細胞死亡，從而保持黃斑健康。這個研究，最近已經在英國進行了，並且有部分患者成功，但是比較適用於濕是黃斑部病變者。相信未來也會造福許多這類病變患者。

如果60-70歲如果確診患有老年性黃斑病變（AMD）時，可能已患病20年以上，也就是當40歲時，就已經罹患病症了，只是沒發覺，這種情形尤其在高度近視更該注意！客人最常來藥局都會詢問如何改善，大多會建議服用葉黃素，因為葉黃素（Lutein）可遮蔽藍光（一般手機光線），而藍光能夠誘發自由基對眼睛的損傷，所以我們稱葉黃素是眼睛的防曬。

當然最近很紅的蝦紅素，其抗氧化比葉黃素更強的保健食品，也是不錯選擇，價格也會比較高，建議當眼睛已經有症狀時，可選擇這類型商品，不過保健食品千萬不可當藥品服用，透過日常生活改善（少看手機、常去戶外運動）才是根本之道。

資料來源: https://www.bbc.com/news/health-47226987