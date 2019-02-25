頭痛炸「長期會記憶退化」！她忍20年...打肉毒桿菌減痛7成

▲長期偏頭痛會轉化成失眠、憂鬱，甚至影響記憶力。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者謝承恩／綜合報導

肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療男性女性的偏頭痛！一名40歲的郭小姐，自20歲起陸續出現偏頭痛症狀，痛起來時，常需要躲在昏暗房間裡歇息，怕光跟怕吵，工作因此大受影響，更導致憂鬱。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正指出，患者嚴重時甚至會噁心嘔吐，剛開始先是自己服用成藥，後來藥物已經都沒效果，需要打止痛針，嚴重時幾乎天天都到急診室去打針，直到肉毒桿菌素注射治療，郭小姐頭痛至今9個月未再嚴重發作，目前只要每三個月回診注射即可，終於擺脫20年偏頭痛之苦。

請繼續往下閱讀...

陳睿正表示，偏頭痛患者若未採取正確的治療，可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，容易在未來轉化為憂鬱，失眠，腦鳴，眩暈，等併發症，長期下來，還可能更會影響記憶力與判斷力。甚至出現預兆性的偏頭痛，其發生心血管疾病的風險，更是常人的2.15倍。

▲施打肉毒桿菌可治偏頭痛。（圖／達志影像／美聯社）

陳指出，這一類患者主要的治療為每天口服預防用藥，然而也易造成的副作用如血壓降低，體重增加，注意力下降等而中斷治療。後經研究證實，以肉毒桿菌治療能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛5至7成。治療過程中，會注射肉毒桿菌素至頭、頸、肩部等固定部位，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3-6個月。

肉毒桿菌素注射液（Botox）經過美國與台灣衛生主管機關核准，可用於預防慢性偏頭痛的藥物。整體來說肉毒桿菌素本身是一種安全性高的藥物，也沒有嚴重副作用，輕微的副作用包括頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等，病人施打時務必遵照醫囑定期追蹤。

醫師指出，在台灣有150萬人為偏頭痛所苦，偏頭痛不一定侷限在太陽穴，同常伴隨著噁心嘔吐，畏光怕吵，一到兩小時到達疼痛高峰，疼痛可以持續到三天，女性多於男性。通常和家族遺傳相關，在情緒或天氣變化時，或月經前後容易發作，一般情況下每週痛超過一到兩天就算是頻繁，建議就醫。