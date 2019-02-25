他「十指、手肘長雞蛋石」痛炸！　醫曝狂嗑火鍋下場

▲退休運將狂吃海鮮、火鍋，關節變形罹痛風如針刺。（圖／烏日林新醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名69歲林姓退休運將，以前常常呼朋引伴到海產店聚餐，喜愛大啖海鮮、火鍋等美食，但沒有喝酒的習慣，痛風史長達20年，每當痛風發作時，猶如千根針在刺般地難受，打止痛針與吃止痛藥，也都只能暫時緩解。林男近幾年更發現自己的手腳開始長出痛風石，尤其是手指關節及手肘處竟有關節腫脹和變形，導致無法工作及穿鞋，更合併胃潰瘍與腎功能退化！

烏日林新醫院過敏免疫風濕科主任林剛民表示，成年人空腹血中尿酸值大於7mg/dl，就可判定為高尿酸血症，而林男在治療前的血中尿酸值曾高達11mg/dl！因體內過多的尿酸形成結晶，已沉積在關節處造成紅腫、發熱、疼痛等，引起痛風及痛風石。若是痛風石侵犯到關節甚至脊椎，不只會使關節變形，更會造成四肢麻痺、癱瘓。

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▲痛風石長在關節處，無法好好穿衣、穿鞋。（圖／烏日林新醫院提供）

醫師指出，這時必須積極用藥來控制尿酸值小於6mg/dl，不能隨意自行停藥，否則尿酸值的變化起伏大反而更易引起痛風發作。目前患者已按時服用藥物一個月後，關節不再反覆腫痛，痛風石也逐漸縮小，現在已經可以正常活動自如，林男更開心地表示，當初應該不要拖，早點來就診才對。

許多痛風患者不願長期吃藥的主因，大多是擔心這些藥物會影響肝腎功能，林剛民表示，降尿酸藥物並不會傷腎，反而是吃止痛藥才會傷腎，若是沒有好好控制尿酸，反而會產生腎臟結石，導致腎功能惡化；且反覆使用止痛藥物，只會加劇影響腎功能損傷，長期下來弊大於利。

▲醫師建議少吃海鮮、動物內臟等高普林食物，防尿酸飆高。（圖／記者陳建竹攝）

烏日林新醫院營養科主任姜秋月建議，如果民眾有尿酸值偏高或痛風發作，必須盡量避免帶殼海鮮、動物內臟、五花肉及小魚乾等高普林食物；控制肉類攝取份量小心過量；高脂肪飲食會抑制尿酸代謝，故少吃油炸食物；少喝火鍋湯、肉湯；每天固定補充至少2000C.C.的水，幫助尿酸正常代謝；正常作息睡眠充足，改變生活型態，多管齊下才能控制痛風。