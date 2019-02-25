打字瞎聊＝浪費時間！追妹別犯「3盲點」...你中哪些？

▲跟女生互動要注意從網路聊天和見面時的禁忌。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／亞當老師

我們大家都是男人，難得認識一個心儀的對象，一定都會有這樣的感受。這是一種既期待，但是又怕受傷害的感覺。就因為她長的樣子是我的菜，既然是全新認識，我自然也會全身緊繃，很希望自己可以給她一個好印象。但是問題來了，好印象該用什麼角度來進行呢？

下面我就列出認識女生時容易出現的盲點，讓你反思是不是也有同樣的問題。

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盲點一：不了解自我定位

今天你要追一個女生，最重要的就是要先了解自己在對方心中，到底是扮演一個什麼樣的角色。就舉網路交友來說，如果你今天認識對方的平台， 你就只提供了一張照片或者是簡短的自我介紹。當女生加你為好友之後，她能夠在一開始了解你部分， 就是你所提供的資訊。

我們就從換位思考的角度來看這件事好了，假設你是一個女生，今天有個男生想加妳為好友，根據人性，我們一定會先想看看這個男生的大頭貼。如果照片還蠻有質感的，這男生在穿搭，姿勢上也蠻帥的。我就會想點進他的塗鴉牆看看，還有沒有其他的介紹。如果整體而言都還不錯，那麼我就會加他為好友。

沒錯，這就是女生的思維。

▲男生在頭貼擺放清楚的質感照，比放卡通照和自拍還來的吸引人。（圖／翻攝自pixabay）

但是相反的如果女生看你的大頭貼，是一個很混濁照片，五官都不清楚， 甚至是一張卡通的照片，那你覺得，你給女生的第一印象會是什麼？會是像我前面說的，那個讓他心動的男生，讓她願意繼續看更多個人資料的那種對象嗎？相信你聽完我的說明，自己就可以開始反思了。

盲點二：缺乏聊天依據

今天你跟女生聊天，如果是漫無目的聊，或者是沒有記錄的聊。其實這都只是在浪費時間而已。我們常說「長長的記憶，不如短短的一支筆」。因此聊天的過程當中，能夠真正的把女生說的話記錄下來，或是透過觀察，把女生所提供的照片或塗鴉牆上的其他點點滴滴，都做個有效的記錄。這樣你才能夠有效的分析，並講出有深度的聊天訊息，讓女生感受到你是有把她放在心上。

但是根據我過去的失敗經驗，我自己就是認為，我的大腦比程式記憶還來的厲害，我只要聽過我就一定會記得。然而真實的情況是，也許我面對單純跟一個人聊天的時候，我還能夠記得。但是時間拖長後，或是同時跟不同的人聊天，我就會發現，我的大腦開始打結了，許多對方曾經說過的話也自動忽略了。

那這時候就會給曾經跟你說過話的人，心中打一個大問號。 就是我有跟你說過這個，為什麼你都不知道呢？或者是你一直期待要給女生貼心的感覺，但是能夠表現貼心的時機你卻看不見、摸不著。那你追不到女生，你說這是自己的問題，還是女生不給機會呢？

▲內向的人也能夠透過深度的聊天來了解對方。（圖／翻攝自pixabay）

盲點三：不善於表達意見

這個部分，我認為分成一體兩面，無論你的個性是內向、還是外向，在表達上，內向的人不知道該怎麼把自己的想法精準的表現出來。外向的人，又容易過度表達自己的感覺，把對方壓得喘不過氣來，以上兩者，都不是好的表達方式。

像我自己過去就是一個內向的人，再加上從小到大，其實我跟人群的互動的經驗非常少，用膝蓋想，經驗這麼少，我又怎麼可能會懂得人情世故？所以跟人互動起來總是有一種格格不入的感覺。

但是以女生的角度來看， 在眾多的追求者之中，也是有那種，從小到大都善於表達的人，那麼在選擇對象的時候，為什麼偏要去選擇一個不會表達的人呢？

在我的觀察中，很多單身的男性，都有一個共同的特質，就是認為做自己最好，不需要提升，因為會願意愛我的女生自然會愛我。其實我過去自己，也有這樣子的迷思。因為我過去在學校是一個靠成績取勝的人，我頭上頂的好學生的光環。然而有著光環，並不是代表的我就有足維繫愛情的能力。

就像是許多教授雖然說他已經有博士頭銜了，但是博士頭銜代表的，只是在那個專業技能上 比他人強很多。但是回歸到人與人相處必要的生活上，很多高學歷的人也未必是十項全能。所以你在女生心中，假設你真的有某個強項，那麼你在她心中，就會是那個領域的達人沒錯，但是其他維繫愛情所需要的面相呢？

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99