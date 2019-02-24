「女孩褲底常濕濕的」原因在這！醫：每天流Oc.c.都正常

▲可從內褲分泌物量和顏色，看出私密處是否健康。（影／曾郁文醫師的幸福悄悄話提供）

記者謝承恩／綜合報導

奇怪？上廁所時怎麼發現內褲濕濕的，是不是陰道感染？還是身體太敏感？姊妹們的私密處問題，時常讓人難以啟齒，專家指出，陰道即使沒感染的情況下，每天都會分泌1~4c.c.的液體量，幾乎把護墊佔滿。只要弄清楚3大重點，就能知道陰道到底是健康、還是生病了！

婦產科主治醫師曾郁文指出，有許多婦女在門診詢問「內褲濕濕的」，且分泌物呈現「蛋清狀、透明的顏色，像鼻涕一樣的」，這並非是陰道感染，而是正常的陰道每天都會產出的分泌量！以女人一天的分泌量來說，約有1~4c.c.左右，透過藍色試劑實驗時，幾乎有2/3~3/4的護墊全都佔滿，尤其是在排卵期後的黃體期，分泌物通常會更多一些。

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如果擔心是陰道感染，可以從「顏色、味道和搔癢感」3點來辨別，正常的分泌物是如蛋清色，若是出現偏黃、黃綠色的豆腐渣渣、起司狀，就可能要警覺了。另外如果味道聞起來像魚腥味、酸臭味，甚至出現搔癢感，建議要找醫師檢查看看是否是細菌或黴菌感染。

曾郁文表示，陰道其實就像一座城堡一樣，裡頭有很多守護城堡的士兵乳酸菌，會分泌乳酸和過氧化氫（俗稱雙氧水），避免外敵入侵，壞菌不容易在陰道存活，並維持良好的PH值弱酸性。女孩們想避免陰道感染，只要養成7個好習慣，就能降低感染機率，讓陰道更健康。

▲盡量少穿太緊身、不透氣的褲子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1.不要穿緊身褲。特別是冬天到了，許多人會穿緊身褲、皮褲等，會讓私密處悶濕、密不透風、黏黏的狀態，壞菌容易入侵。

2.不要熬夜。熬夜會讓身體抵抗力下降，壞菌意趁虛而入，引發感染。

3.不要用陰道盥洗液。坊間私密處產品，不要隨便拿來盥洗陰道內部，有可能會把陰道菌叢破壞，還會影響陰道PH值，反而容易感染、發言。

4.私密處皺摺（外陰部）要好好清洗。特別私密處的皺摺，如小陰唇、陰蒂包皮等，很如易藏汙納垢，變成黃黃白白的陳年汙垢，十分可怕！這些汙垢容易被陰道共生菌分泌成阿摩尼亞，使的異味和PH值飆升，陰道反而感染。

5.尿尿完輕觸尿道口3~5秒。上完廁所不一定要「前往後」擦拭，造成私密處皮膚損傷，但一定要用衛生紙在尿道口停流3~5秒，吸附尿液較佳。

6.外食族要多吃蔬菜水果。多補充抗氧化的維生素C、B群等蔬果，降低體內自由基等發炎物質。

7.補充益生菌。世界健康衛生組織建議補充「鼠李糖乳桿菌GR-1」、「洛徳乳桿菌RC-14」這2大乳酸菌，被證實具有降低陰道感染、尿道感染及改善反覆感染等3種功效。