便秘會長不高！醫曝「腸子全塞屎」下場...靠3招按摩通便

▲便秘會影響到生長發育。（圖／記者黃克翔攝）

文／ 賴韋圳

便祕已經逐漸成為普遍的兒童病，但你知道小孩常便祕，可能會影響身高嗎？中醫改善小孩便祕的方法有哪些呢？

不知道家裡有嬰幼兒的家長，有沒有注意到包尿布的小朋友什麼時候最常大便？有吧？都是吃飽飯、喝完奶的時候吧？我們的腸胃就像一根兩端開口的管子，這頭塞東西進去，那頭就會擠東西出來，如果你那頭不通，這頭又硬塞，就會滿出來。這麼簡單的道理，主流醫學有一個很複雜的解釋，叫做胃直腸反射。

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簡單的說，就是吃東西以後，胃知道有東西進來了，會發一個訊息跟直腸說：那個誰，你要蠕動一下，把過期的東西丟掉，我們有新貨進來了，再不丟東西會滿出來。然後，直腸收到訊息，就會動一下讓糞便排出去。

這種反射在頭腦簡單的動物上表現都比較明顯，在情感豐富的動物身上，會因為雜訊太多，造成直腸沒收到或收錯訊息而產生異常，也就是我們常常聽到的便祕或腸躁症。以前的時代大家比較怕孩子拉肚子，現在呢！便祕的小孩竟然也不少！

▲小兒便秘可多做「雙清腸」按摩。（圖／三采文化提供）

便祕，影響身高三要素

影響小孩身高的原因不只有睡眠、營養、運動，如果孩子有便祕的問題，可能也會影響生長發育。原因在於便祕會導致食慾不振，營養吸收跟著變差。此外，便祕會讓小孩心情煩躁，當然也就無法睡得好、睡得沉。

所以，千萬別小看便祕，決定身高三要素（睡眠、營養、運動），便祕就影響了二項。若小孩不是因為先天問題（如巨結腸症）造成便祕，而是後天影響，通常多是飲食不當所引起的，像是愛吃速食、不碰高纖蔬菜、不愛喝水、運動量不足等。

當然，情緒、壓力問題，也很常造成小孩便祕。很多人帶孩子來看醫生，都是因為小孩長時間不大便（如果一個星期不排便，你想想孩子肚子裡面裝得都是些……。）

▲改善便秘也能按摩「清胃經」。（圖／三采文化提供）

改善小兒便祕的方法

要改善小孩便祕，建議多讓孩子們吃「原形食物」，少碰加工食品。針對不愛吃蔬菜的孩子，則是先從一餐一份水果（孩子的一個拳頭大）做起。讓小孩多運動，也是解決便祕問題很重要的因素。說起來，吃青菜、多運動，都是老生常談、連爸媽都聽到耳朵快長繭的建議。

所以除了這種常規辦法，爸媽也可以用小兒按摩術來改善孩子的便祕，例如可以多做「雙清腸」「清胃經」及「順運八卦」。此外，「下推七節骨」，對於擺脫便祕的效果也不錯。

▲「下推七節骨」以食指、中指腹下推。（圖／三采文化提供）

本文摘自《中醫爸爸40個育兒神招，孩子少生病、超好帶》／ 賴韋圳（兒科中醫、芊瓏中醫診所 中醫師）／三采文化