癢不停！皮膚先擦藥膏or保養品？外用藥使用「3秘訣」曝

▲不同的外用藥膏，使用上建議遵循4步驟。（圖／示意圖／達志影像）

文／KingNet國家網路醫藥

皮膚這裡抓也癢那裏抓也癢、富貴手反覆脫皮又乾又癢、全身癢不停可怕疥蟲來寄生、小BABY紅屁屁尿布疹好心疼…….諸多皮膚的問題，就交給專業的皮膚科醫師，但如何正確用藥，讓疾患快快好，KingNet諮詢專業藥師，皮膚科用藥大彙整～報你知。

Q1：藥膏、藥水、凝膠好幾種，到底那個先用呢？

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A：如果醫師有特別指示外用藥使用的先後順序，請按照醫師指示塗抹外用藥。若醫師沒有特別指示使用順序，建議可依照藥品劑型的種類，進行藥品塗抹。 外用藥膏大致可區分成水劑、凝膠、乳膏、油膏等4類，使用順序：水劑→凝膠→乳膏→油膏 ，若為同一種劑型的外用藥，使用先後順序不限，但建議每種外用藥至少間隔10分鐘，待完全吸收後，再使用另一種藥品。

▲擦完皮膚藥膏後，至少間隔5~10分鐘，才能擦化妝水、乳液。（圖／記者林世文攝）

Q2：臉部保養品先用還是藥膏先用呢？

A：外用藥膏中的「水劑」、「凝膠」劑型建議在塗抹保養品前使用，藥品塗抹後間隔至少5分鐘再塗抹保養品；若為「乳膏」、「油膏」等含油劑型，建議在化妝水、精華液、乳液之後使用，而藥品塗抹後間隔至少10分鐘再塗抹保養品，最後才使用乳霜等油脂含量較高的保養產品。

Q3：聽說藥膏塗抹越厚、範圍越大片效果越好，是真的嗎？

A：當然不是喔！不論是類固醇或是抗生素藥膏….等，在藥廠研發的時候，已經確立藥品的效果，因此不是塗抹越厚、越大片效果越好，正確的使用是薄薄擦，塗抹在病灶即可。另外，若為尿布疹的藥品，EX：氧化鋅，塗抹的厚度可以厚一些，蓋住皮膚顏色，以確實隔離尿液、糞便對BABY小屁屁的刺激。