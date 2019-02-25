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超狂催淚彈！廚師教「切洋蔥不掉淚」秘訣：濕紙巾超好用

點評:我之前帶蛙鏡切洋蔥XDDD
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▲洋蔥。（圖／翻攝PEXELS）

▲切洋蔥會釋放出超強催淚物質。（圖／翻攝PEXELS）

記者謝承恩／綜合外電

洋蔥是許多料理人愛用的百搭食材，但在烹飪時最難敵「切洋蔥」過程，總是讓人眼淚狂流！專家指出，洋蔥內含的催淚因子，會刺激眼中的感覺神經，只要注意3個訣竅，就可以避免淚腺被摧殘。

根據國外飲食雜誌《Eatthis》指出，身為經驗老道的主廚，必須隨時在火線上快手下鍋、起鍋，餵飽餐廳中飢腸轆轆的人們，根本沒有多餘的時間掉淚，主廚Vincent Olivieri分享自己在切洋蔥時，會選用鋒利的刀子，因為可以減少破壞洋蔥內膜的細胞壁，避免刺激物質釋出，若是粗糙的鈍刀，則會因力道猛烈、洋蔥被揉擰的程度也更高，而使揮發出的催淚素大增。

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▲▼刀子,菜刀,廚具。（圖／翻攝自pixabay）

▲鋒利的刀子，能避免劇烈破壞洋蔥的細胞壁。（圖／翻攝自pixabay）

另外他也建議，再切洋蔥的時候，可以將濕紙巾放在脖子上，這個舉動可以讓洋蔥氣體進入到鼻竇前，可以先被濕紙巾吸收，減少掉淚的情形。另外《紐約時報》也指出，切洋蔥前，可將它放入冰箱，透過降低溫度而放慢洋蔥反應，或者浸到水中切碎，可稀釋催淚因子。

雖然洋蔥在切的過程令人痛不欲生，但它可是非常營養的抗發炎食材，國外網站《MedicalDaily》提到，洋蔥含有超過100種的含硫化合物，其中槲黃素，已被證明可以防止免疫細胞釋放出組織胺，具有祛痰、止咳作用，並有一定的平喘作用，適合用於治療慢性支氣管炎。愛吃洋蔥的人，可別錯過！

關鍵字： 飲食健康 洋蔥 催淚 濕紙巾 Eatthis 紐約時報
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