別被騙！餐廳靠調理包上菜...「5徵兆」曝：出餐快竟中槍

點評: 我有在餐廳吃過調理包義大利麵@@

▲調理包製作的義大利麵，快速又便宜。（圖／免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

到餐廳用餐，竟然發現料理是使用調理包製的？別懷疑，現在有許多餐館的食物，為了供應便宜、快速且口味一致的餐點，多會使用預製好的冷凍包，專家指出，可透過這5點現象判斷，你所吃的食物是否為調理包預先製作的。

對於時常外食的人來說，最好知道自己得錢是不是花在刀口上，有許多餐廳可能使用的是預先製作好的醬汁料理、湯品、冷凍炸物等，多由供應商配送給餐廳加熱食用。另外也有炸物店使用預先製作好的麵糊混合物，而非「現炸」出爐。

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美國克里夫蘭醫學中心建議，想要判斷是否是預製食物，可藉由以下線索判斷：

1.每次用餐的食物吃起來口味都差不多。

2.主菜未花費超過10分鐘就能上菜。

3.到快餐店、速食店用餐。

4.餐飲店沒有雇用有烹飪背景的廚師。

5.服務生對餐廳製作菜餚的過程不太了解，且難根據客人飲食偏好，調整餐點內容。

▲請選擇聘有餐飲證照的廚師餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

想要知道如何避開這一類的調理包餐館，或者打算少吃一些預製食品，建議可以採取以下3種方法。

策略1：點菜時，盡量選擇不太能預製的食物

例如選擇...

「烤馬鈴薯+酸奶油」取代「馬鈴薯泥」

「炒雞蛋+全麥麵包」取代「法式烘蛋」

「凱薩沙拉」取代「蔬菜湯」

策略2：在餐館找尋餐點的營養成份列表

網路上都可以尋找該連鎖餐廳的食物料理成份表，以及它列出的營養價值多寡。一般來說，食物加工越多次，營養成份就越少，添加物也越多，如更多的鈉、糖和脂肪。且調理包的成份固定，上菜前早就已經調製好內容物，很難隨著客人的口味「客製化」。

策略3：限制該餐廳的消費頻率

其實除非是非常高檔昂貴的餐館，使用產地直送的方式產出料理，否則很多餐廳都需要透過食品經銷商來採購冷凍食物、罐狀加工品跟調理包等，不確定這道菜色是否是預製食物時，可詢問服務生，另建議每周去這一類餐館的次數不要超過1~2次。