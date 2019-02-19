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登山男遭蟲襲！「屍體被剪斷」還緊咬爆血肚皮狂吸

點評:這蟲子死也不鬆口欸...
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▲▼男子登山被硬蜱咬肚皮 剪去身體仍不鬆口。（圖／南投醫院提供）

▲男子登山被硬蜱咬傷，蟲屍仍緊咬肚皮仍不鬆口。（圖／南投醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

南投一名陳姓男子假日時與友人相約爬埔里守城大山，返家後洗澡時，看到右下腹紅腫，細看赫然發現上方有一不明生物咬著肚皮，嘗試拔除但蟲子卻「死也不鬆口」，直到就醫後才發現遭硬蜱咬傷。醫師提醒，在郊外山區活動需格外注意蚊蟲叮咬，避免傳染病上身。

南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，陳姓男子因到山區遊玩，回家後發現右下腹遭蟲子緊緊咬住不放，於是先用指甲剪將蟲體剪掉，並趕緊就醫。後來經急診醫學科醫師研判為硬蜱所咬，將「蜱頭」取出來後，陳男才安心返家。

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廖嘉宏表示，硬蜱又稱為壁蝨，是一種吸血性寄生蟲，在台灣野外山區其實不少見，有養寵物的主人在帶著毛小孩外出散步後，也容易被硬蜱咬上。南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，硬蜱是許多傳染病的傳染媒介，如萊姆病、蜱媒腦炎等。台灣目前並無本土病例紀錄，但到郊外山區旅遊仍需小心，至國外鄉間旅遊的民眾也務必注意。

醫師也提醒，由於硬蜱的口器有倒鉤，如果被叮咬時，硬拔的話會讓倒鉤卡在皮膚下。謠傳若被硬蜱咬到，可用火燒、抹綠油精等方法讓其脫落。但曾聽說有民眾用火燒硬蜱叮咬處，結果硬蜱尚未鬆口，反而自己燒傷，廖嘉宏主任建議民眾如果不慎被硬蜱叮咬，應盡速小心摘除或盡速就醫處理，並在就醫時要將自己的旅遊史、動物接觸史主動告知，方便診斷、診治。

院方也提醒民眾至野外活動時，應穿著長袖衣褲、長筒襪，減少皮膚裸露的機會，預防被蚊蟲叮咬的機會。

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