醬料害減肥破功！「爆肥沾醬排行」曝光：第一名火鍋必配

▲醬料中添加糖、澱粉及油脂，容易讓你減肥破功。（圖／翻攝自pixabay）

文／李佳蕙

「營養師，我平常飲食很清淡，只是會加一點點咖哩塊來調味，但還是瘦不下來…」營養師很常遇到「飲食選擇正確」，但「醬料選擇錯誤」的顧客，最後導致減重結果不如意，今天要跟大家說明醬料該如何選擇，才不會造成減重失敗！

其實一般常使用的咖哩塊，沒有想像中的低熱量，咖哩塊的成分主要為食用油（牛油、豬油、棕櫚油），接著加入咖哩粉及其他香辛料，還有一些糖跟鹽調味，咖哩粉經過加工成為咖哩塊，連熱量也隨之增加，當然會影響減重計畫，如果食物想要有咖哩味，使用咖哩粉會比咖哩塊來得好喔！

請繼續往下閱讀...

還有常見的醬料如「醬油、醬油膏」，其中醬油膏比較濃稠，這是因為添加黏稠劑（糯米粉、玉米粉、太白粉），而黏稠劑的主成分為澱粉，使用醬油膏就等於比使用醬油多攝取澱粉，當然熱量也會隨之增加，而通常使用醬油膏的分量會比醬油多，因為醬油膏濃稠容易沾附較多於食物上，目前正在減重的你，當然是選擇醬油比較好！

▲清醬油比醬油膏的熱量還低。（圖／達志／示意圖）

不管大人小孩都愛的番茄醬也是一大地雷，番茄醬除了有番茄外，還會添加玉米糖漿、鹽調味，雖然熱量不高，但有可能攝取過多的鈉，番茄醬還是少吃為妙！

以下表格為常見的醬料，可以看到脂肪熱量由多至少排列：

還有熱量不高，但是鈉含量高的醬料一樣要注意：

最後，記住一個大原則，吃起來濃稠、有甜味的醬料就盡量避免，可以降低由醬料攝取過多熱量，建議選擇生鮮材料-蔥、薑、蒜、九層塔、檸檬……等調味，也是不錯的選擇，粉類像是咖哩粉、胡椒粉、芥末粉都可以使用呢！

減重只要掌握小細節，就可以讓你瘦得健康又美麗。

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。