職場毒害人生！工作出現「5個徵兆」賠上健康...該跳槽了

▲熬夜加班、工作超時，都會讓人賠上健康。（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者謝承恩／綜合外電

想到要上班，就全身無力又厭世？到底是能力不足、抗壓太弱，還是這份工作真的不適合自己？人生幾乎有近3分之1的時間都在工作，根據外媒《 Huffpost》指出，當職場壓力使身心出現5種徵兆時，就要注意它可能正在毒害人生，害你賠上健康。

1.長期失眠、容易疲勞

請繼續往下閱讀...

焦慮行為臨床心理學家Monique Reynolds表示，當人們對某件事情焦慮時，最常反應在睡眠品質，當你出現失眠、無法入睡，或者時常在睡前想工作的事，甚至連半夜都會驚醒，並且長達好一段時間，變成一種模式，那可能表示你的工作嚴重使生活失衡。

失眠，不只會對精神造成影響，容易疲勞、免疫力下降，在工作、通勤路上發生意外，還會使身體器官無法休息而產生病變，隨著現代人加班越來越晚，用餐時間、睡眠時間也被壓縮，對健康造成很大負擔。

2.頭痛、肌肉痛

當身體處在高度壓力下，肌肉會容易緊張，你會常常感覺到工作場所讓你全身緊繃，甚至會產生偏頭痛、緊張性頭痛等現象。處在職場上你無時無刻都是「備戰狀態」，害怕受到威脅，大腦會促使你分泌腎上腺素與壓力荷爾蒙，且肩膀容易彎曲、下顎緊縮，容易痠痛。

▲長期壓力會造成頭痛、肩頸緊繃。（示意圖／CFP）

3.心理狀況惡化

壓力會加劇目前的心理狀況，如出現暴飲暴食、焦慮、抑鬱症等健康問題，甚至工作中的不平等待遇、職場霸凌、轉調職務或精神羞辱，都會讓人矮化自己的自尊，甚至不認為自己值得被一視同仁，進而失去更多職場權益。

4.失去「性」趣、影響伴侶關係

美國心理學會指出，當女人面對壓力時，做愛意願會降低，而男性則是會使睪固酮分泌下降，而減少性慾。身為工作狂，花在伴侶的心思，比在職場上的時間還少的可憐。隨著一次次將公事帶回家中處理，或隨時ON CALL而打斷約會，職場情緒也常牽扯到另一半身上，嚴重影響伴侶的關係及性事。

▲工作影響到你跟另一半之間的性事，感情更容易生變。（圖／翻攝pixabay）

5.胃口改變、腸胃功能變差

職場壓力容易使影響腸胃消化，易出現便秘、腹脹、拉肚子等症狀，腸道細菌也會因此改變。當面臨緊急事件，肚子時常會出現疼痛、痙攣，為了要維持高度的「即戰力」，身體狂分泌腎上腺素抑制消化，長期下來更使飢餓感大增，出現暴飲暴食、嗜甜等飲食方式，尋求心理安慰。

以上這5種徵兆，都是面對高壓職場上，容易出現的生活失衡。當你發現在這個崗位上，時常生病、感冒，很可能是慢性壓力讓免疫系統失去調節，必須給身心一段休息時間，或者轉換思惟來管理目前的狀態。

在你選擇跳槽之前，你必須要先認清「地雷職場」的特點，首先是工時長、缺乏自主權、不確定的安排以及經濟不穩定，這些都是造成壓力的來源，記得「賺錢有數、性命要顧」，跳入火坑前，請先衡量自身狀況。