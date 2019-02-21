近視800度=眼睛老80歲！醫：加速3種眼疾「這症狀會失明」

▲高度近視是指近視500度以上，超過800度就算「病理性近視」。（圖／CFP）

文／陳瑩山

眼睛老化可不是老年人的專利，高度近視也會造成眼睛老化。身體年齡不等於眼睛年齡，當近視達800度時，眼球就已經有80歲了！而且一旦眼睛老化，許多眼睛病變都會提早出現，需要長期仔細照顧。

現在所謂高度近視是指近視500度以上，若高達800度以上，醫學上稱為「病理性近視」，也就是一種有病的近視，在這種狀況下，眼球老化程度，遠大於年紀較大但沒有近視的人，病理性近視患者容易提早罹患白內障、黃斑部病變等；近視度數越深，老化越快，且高度近視也會導致嚴重損傷視力的眼疾。

請繼續往下閱讀...

眼科醫師往往會由病患眼睛的度數，判斷其眼睛年紀， 許多不到40歲就罹患白內障、青光眼、黃斑部病變或視網膜剝離的人，大多是近視超過600度，甚至是1000度以上的超級大近視眼。

原因在於，當近視加深到600度以上，眼睛結構會產生不正常變化，高度近視者的眼球前後軸距較長，眼球比一般人長得胖，但眼底的視網膜是固定面積，因此容易造成視網膜剝離、飛蚊症、眼壓升高，以及發生青光眼、白內障等併發症。

▲近視看遠處很模糊，度數太高使眼睛老化更快。（圖／翻攝自pixabay）

以下就幾種常見狀況一一說明：

● 白內障症狀三部曲：先看近不清楚、後來看遠不清楚、最後遠近都不清楚

白內障是老年人常見的眼疾，因此當眼睛老化，出現白內障的比例也會大幅增加。因近視引發的白內障，一開始的病狀是因調節力下降而提早有老花的感覺；之後近視漸漸加深，看遠處不清楚，但看近的東西會抵消老花症狀，所以沒有老花的感覺；最後因為水晶體混濁，光線透光不易，使得看遠的和看近的視力都下降。

● 高眼壓

高度近視跟高眼壓的基因位置在同一對染色體上，所以臨床上高度近視與高眼壓之間常有關係，而且高度近視是開放性青光眼的高危險因子，所以若高度近視的人合併出現高眼壓，常會造成視神經盤及視神經纖維的傷害。

▲眼睛痠痛、眼壓高都會影響視力健康。（圖／達志／示意圖）

● 視網膜剝離

高度近視患者罹患視網膜剝離的比例，是一般人的數十倍以上，而且近視800度以上長達10年的病患，將近一半會有黃斑部退化，是所有老化眼疾中，最嚴重也最棘手的合併症。

此外，高度近視患者常因用眼過度、眼睛照光嚴重，加速眼球老化而造成黃斑部病變；也會因 高度近視造成眼球拉長、眼球壁變薄，導致隔絕視網膜與脈胳膜的間膜破裂，由脈胳膜向視網膜長出血管，形成所謂的「脈胳膜新生血管」，這種血管一旦破裂，造成出血覆蓋黃斑部，病患往往就會看不見、甚至失明。

要特別提醒高度近視患者，接受近視雷射手術後，雖然視力變得較清晰，但眼球結構並沒有改變，仍無法防止視網膜剝離、黃斑部病變等疾病，隱藏在眼球後面的老化病變風險依舊存在，千萬別掉以輕心。

高度近視患者的眼睛老化與退化已無法避免，因此更要注重日常保養：不可用眼過度，每日要攝取葉黃素、蝦紅素、OMEGA-3等對眼睛有益的營養品，且至少半年定期做一次眼部檢查，預防眼睛老化症狀的提早發生。

※本文作者：陳瑩山（新竹國泰綜合醫院眼科主任）

※內容轉載自《康健雜誌》陳瑩山部落格