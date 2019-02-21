水腫腿按出「手指凹洞」！她長期臥床...醫曝「6因子」恐致命

▲下肢水腫按壓後，放開5秒後按壓處仍呈凹陷狀。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

長期臥床，下肢竟然按出拇指洞！台中一名78歲的李姓婦人因膝蓋不適、長年臥床，過去曾接受人工關節置換術，因關節滑脫須再次開刀治療。因患者的雙腿已嚴重水腫「幾乎連鞋子都穿不進去」，甚至用拇指還能按出一個凹洞，經醫師確診為「下肢深層靜脈血栓」，若未治療恐有致命風險。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志表示，阿嬤因雙腿不便，多數時間臥床，導致血液容易滯留腿部產生血栓，所幸術前因血糖與腳腫問題，經評估不適合再次手術。目前透過藥物治療後，患者的水腫狀況大幅改善，也預防日後因肺動脈栓塞產生致命風險。

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陳虹志指出，造成下肢靜脈水腫的原因相當多，如腎功能不全、高血壓、心臟衰竭、肝衰竭、藥物副作用、下肢靜脈瓣膜逆流或栓塞等問題，此時需找出確切的原因，並對症下藥，改善下肢水腫的問題。透過按壓腿部，可以觀察腫脹的嚴重程度，而下肢觸摸時患者會感覺到脹痛，可進一步以下肢靜脈超音波檢查確診。

▲被藍色區塊包圍的黑色部分為下肢深層靜脈血栓處。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

醫師也進一步解釋，血栓狀況能透過抗凝血劑治療獲得改善，或以心導管手術（EKOS）溶解血栓。萬一沒有察覺，腿部產生的血栓可能會因回流到肺部，導致肺動脈栓塞而致命。醫師提醒，因病長期臥床患者，下肢靜脈的血栓發生機率較一般人高，血栓較小時可採取抗凝血藥物治療。

陳虹志提醒，在沒有下肢動脈疾病的患者，也可以穿著彈性襪，以增進靜脈血液回流。若成效不彰，還能以心導管手術方式治療。最後，仍需配合服藥定期追蹤，才能有效預防下肢靜脈血栓的再發生。