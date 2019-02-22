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久坐害你胖又短命！醫揭「上班族」3兇手：死亡率多4倍

汪國麟醫師的健談室 汪國麟醫師

現任南投東華醫院醫療副院長，復健治療科專責醫師，..

點評:久坐原來這麼可怕><
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 ▲ 汪國麟解析關於久坐的危害，身為上班族的你一定要知道！（影、圖／《DR.汪怎麼說》授權提供）

生活中心／綜合報導

上班族整天坐在辦公室，屁股又肥又大，還可能有早死的風險！「久坐」號稱是現代人的折壽殺手，透過加強下肢循環的運動，就能降低罹患三高的機會。東華醫院副院長汪國麟在《DR.汪怎麼說》中分享，如何破解「久坐」傷害。

1.常常久坐會有生命危險，是真的嗎？

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汪國麟表示，久坐已經被證實是新的死亡危險因子！由於長久坐著，下肢循環不良，會導致或惡化靜脈曲張與水腫，更會影響代謝功能，不利三高的治療。久坐不運動的人，比時常運動者的死亡率要高出約4倍，甚至比抽煙、心血管疾病、糖尿病的健康風險更高。

▲ 汪國麟解析關於久坐的危害，身為上班族的你一定要知道！（影、圖／《DR.汪怎麼說》授權提供）

醫師建議，長時間坐著工作的人，最好每半小時到一個小時就起來動一動，做做深蹲、墊墊腳尖，讓大腿肌肉、臀部壓力和下肢循環都能稍獲舒緩。

2.久坐屁股會變大，還會連帶一起變胖？

久坐不動，真的會變胖！汪國麟指出，人被賦予了靈活的關節、強健的骨骼與肌肉，因此生來就是要動，才會愈健康。然而現代人因為社會因素與工作型態久坐，肌肉愈來愈鬆軟，女性因為三頭肌無力導致蝴蝶袖，且臀部肌肉鬆軟、脂肪堆積，屁股越坐越大，讓身材變形走樣。

▲ 汪國麟解析關於久坐的危害，身為上班族的你一定要知道！（影、圖／《DR.汪怎麼說》授權提供）

3.改成「站著工作」能取代運動嗎？

為了避免久坐，吃飯、睡覺、通通站著吃，甚至購買市售升降型桌，讓上班族站著工作，這樣能瘦身、改善健康嗎？汪國麟表示，平常可透過走路、爬樓梯、週末運動，養成持續運動的習慣，都勝過久坐不動。但若只是整天都站著工作，是無法取代真正的運動！運動愈積極，促進健康的好處就愈多。

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關鍵字： 久坐 上班族 肥胖 下肢循環 站立 死亡風險 三高 東華醫院副院長汪國麟
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