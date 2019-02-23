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撞見孩子看A片！性專家「1招」破解尷尬：拒看不如懂判斷

點評:各位爸媽們都怎麼做＞＜？
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▲▼圖為2013年兩岸警方聯手打擊在網路散布兒童色情犯罪項目。色情網站,A片,色情圖,性犯罪,裸照。（圖／CFP）

▲撞見孩子在看色情網站怎麼辦。（圖／CFP）

文／孫京伊

爸媽發現孩子看Ａ片或是自慰的情況有很多種，其中最最尷尬的莫過於當場撞見，類似父母打開房門時驚覺孩子正在⋯⋯想當然，父母一定很慌張，但是對孩子來說更是手足無措。

發現的當下，父母自然不好說些什麼，建議就先當沒事，等過段時間、沒那麼尷尬了，再和孩子說話。也不要一直沉默不語，裝作什麼事都沒有。雖然應該先讓孩子開口，但這畢竟是個尷尬的狀況，要孩子先說話總是不容易，所以就請父母先打破僵局吧。

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為了讓後續的溝通能夠順利，建議父母先開口道歉：「突然開你房門，不好意思。我應該要小心點。」這麼一來，孩子應該也不至於大暴怒，可能也會道歉：「我自己忘記鎖門。」、「我沒想到媽媽會進來。」這時請稱讚孩子，用
「謝謝你這麼說」或是「你已經長大了」之類的話來表達對於孩子長大成人的認同。

父母先這麼說才能化解孩子的緊張心情，繼續後面的溝通。如果之前沒有和孩子聊過自慰等相關的性話題，請家長利用這個機會開口。不要下指令般地要孩子這樣那樣，可以問他們從何時開始做這件事？有什麼感覺？聽聽孩子怎麼說。記得告訴孩子自慰的禮儀，如要在自己獨處的空間進行，不要邊看情色影片邊自慰等等。

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲生活中的情色影片、網頁無所不在。（圖／pixabay）

我也曾發現兒子偷看情色片。但並不是當場抓包，而是他偷用我的帳號連接色情網站，留下紀錄才讓我發現。我也趁此機會教育，和孩子分享聊了對情色影片的觀感，培養他的判斷力。

當下爸媽不知道要如何處置是很正常的，但若運用得當，這絕對是可以和孩子更加親近的契機。當父母包容接納孩子的一切（包括羞恥與難堪），孩子自然會更相信、信賴父母。即使發生暴力事件，孩子也不會憋在心裡，而是對父母說出自己的煩惱。

培養判斷力，不怕兒子看小黃片

網路文化的影響，讓我們生活中的情色影片無所不在。隔絕電腦或手機，有用嗎？這絕對是個大問號！就算不想看，只是瀏覽網頁也可能出現在眼前，或是因為旁人而接觸到。

情色影片的情況是這樣，那遊戲和漫畫呢？現在好些遊戲、漫畫都會出現遊走在邊緣的煽情畫面，例如幾乎衣不蔽體的女性角色、出現女性和怪物進行變態性行為等場面。

身為家長，我們必須得承認、面對這個現實。因此父母該做的不是阻止孩子去看，而是要培養孩子的判斷力。也就是即使孩子看了情色影片，他也能判斷哪些內容有問題，這也算是一種媒體教育。這麼做不是要挑戰父母的底線，不要認為「煽情的內容就不對」。大量的裸露並不是重點，建議要視影片的內容及目的來判斷。

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲父母要培養孩子對兩性關係的尊重與判斷力。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

我們常在電視上看到戲劇作品、廣告，以錯誤的方式處理男女關係。請各位想想你曾看過的戲劇是如何表現愛與性，是否經常看到男性單方面、粗暴地要與女性發生肌膚之親，而女性把它當作男性愛的表現；或是在沒有必要的情況下讓女性角色衣不蔽體地出現？

偏偏很多觀眾對這些視而不見，不覺得有問題。所以，父母是不是也要接受媒體教育？我和兒子一起看電視時，會告訴他：「你看那廣告，女生實際上不會這麼做，她是為了要賣東西。」重點是要培養孩子的判斷能力以及批判能力。擁有這兩個能力的孩子，即使看了情色影片也不會把它當作是現實世界，或是想跟著嘗試照做。

本文摘自《兒子，你鎖房門在幹嘛？》（3/1上市）／ 孫京伊（韓國性教育專家）／三采文化

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

關鍵字： 兒童健康 A片 兩性 男女交往 性教育 親子健康 兒子你鎖房門在幹嘛 三采文化 孫京伊
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