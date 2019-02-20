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小劇場太多好累！背後5原因曝：「想太多」=超懂人性！

點評:不要再跟我說「想太多」QQ
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▲▼沉思,思考,女孩,眼鏡,畫,牆。（圖／翻攝自pixabay）

▲想太多，真的是一件壞事嗎？（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

正煩惱找人訴苦，卻老是被說「想太多」？身為一個小劇場常「開好開滿」的人，好羨慕神經大條、頭腦簡單的生活態度。然而外媒《thoughtcatalog》指出，只要面對這樣的思考者，只要了解他們「背後的5個思路」，就能避免彼此陷入不必要的焦慮中。

1.探求事物的意義

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許多人常認為，過度思考、亂開小劇場往往是「鑽牛角尖」，是由於過度分析事物，而使事情複雜而越弄越棘手。然而換個角度看待這項特質，會發現這些「越懂得思考」的人，往往能看穿膚淺的外在，進而追求事物與自己真正的關係。

法國哲學家笛卡兒早就說過「我思故我在」，人生的種種決擇也需要透過思考、判斷，也才能對一切結果負責，思考可說是生存必備的基本技能，透過長時間消化，所累積來的經驗，更有助於你經營長期、穩定、更滿意的人生。

2.放手，往往最困難

許多人之所以會鑽牛角尖過不去，常常會收到「你就認了」、「放手吧」等建議，然而這些答案，對沉思者來說根本幫不上忙，特別面對愛情與人際關係，必須要理解他們認為「人的相遇、互動都是有原因的」。

▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）

▲愛情關係最讓人放不下而陷入鑽牛角尖。（圖／CFP）

人際關係對他們來說，不是一場算計或遊戲，可以「說來就來、說走就走」，也不能歸救於巧合和運氣差。他們往往不懂放手，是因為還沒有弄懂「這一切是怎麼發生？」、「這是好事？壞事？」、「對人生有什麼影響？」，他們會想要理解對方的想法，並且力挽狂瀾，直到對這些問題一一死了心，不再回頭。

3.忍不住就想分析人性

思考，是因為對人類行為的熱愛。這一類人往往花很多時間進行社會觀察，他們認為人們非常有魅力，每個人背後都有特別且獨特的故事，無法被輕易取代。如果想要了解每個人的內心，就必須要透徹的分析人性，並期待能跟人們建立共同點與同理心。

他們渴望知道「為什麼這個人會有這樣的行為與想法？」，因此關心的面相很多，也比他人更願意尊重包容不同的事物，因此看起來常常陷入「人飢己飢、人溺己溺」的憂鬱沉思中。

▲▼ 朋友,周末,喝咖啡,休閒,快樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沉思者更喜歡朋友間自在的談心與深度交流。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.對於打哈哈不感興趣

他們喜歡跟人聊天，但比起聊天氣、追劇或是股票、八卦等，更喜歡「深度的交談」，基於對於人性的敏銳，他們比較想了解「真實的你」而非「假裝虛偽的你」，比如你的夢想、恐懼、生活態度、愛情觀，全都是他們渴望理解你的範疇。

5.抱歉，不是要來掃興的

雖然透徹的觀察人生、擁有深度對話、提出見解，看起來對人生非常有幫助，但有的朋友可能會受不了這一類的「壓力」，認為對方太多慮、非常掃興，然而他們提出疑問，並不是非要從朋友身上得到解救的辦法，因此只要好好傾聽，或者你對這個問題也有感觸的人，透過分享互相學習，都比說「想太多」等安慰，還來得有效。

Koobii鬧大學 你能認同男生總在別人口中找模範女友嗎？

關鍵字： 心理健康 小劇場 人性 掃興 想太多 焦慮 思考
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