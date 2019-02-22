50歲遭逼退休！她提辭呈嘆：出社會只待「同家公司」很悲哀

▲中年上班族面臨公司逼退休、裁員的窘境。（圖／pakutaso免費圖庫）

文／阿部絢子

她那時才剛過五十歲，所以沒有答應，然而，在那之後公司又多次詢問她是否要退休。起初只是試探而已，後來就越來越令人不舒服。當時正逢母親病倒，必須經常回遙遠的家鄉幫忙照料，心裡也一直在猶豫，是否要辭掉工作專心照顧媽媽。

想不到的是，連小她十歲的年輕同事也被公司要求退休。年過半百的人被裁員還可以理解，但青壯年紀的人竟然也不例外，人生才剛要起步，尚有幼齡小孩要養的人也被列入裁員名單。她一方面錯愕，一方面對公司大失所望，心想既然公司希望她離開，不如趁早做個了斷，於是爽快地遞出辭呈。

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她的遭遇與我對社會的理解有很大的落差，過早的逼退現況也令我詫異。明明當事者還能工作，這個世代的退職年齡已經提前到如此地步了嗎？

難道社會是出於好意，要大家趁有能力規畫第三人生時離職？這種現象只會出現在希望員工都是年輕人的行業中嗎？

可以理解， 卻難以接受



退出第一線的情況，每個人都不一樣。有的公司不會要求退休，卻會把人調去窗邊閒坐，或是異動到性質截然不同的單位，甚至分派大家都不想做或純屬勞力的工作。

▲從第一線，開始退居到第二、三線，失去工作的動力。（圖／pakutaso免費圖庫）

我長久服務的單位，是公司員工從第一線退下來，準備退休的地方，所以我看過許多人離開第一線後的種種身影。我的感覺是，臨近退休時，幾乎所有人從第一線被異動到窗邊做閒差時，工作意願都會降低。

有位管理階層的人在異動後就無心工作，還對部屬說：「拜託你，我只想平安無事地在這裡度過，有事情就幫我處理吧。」他等於是在宣稱，再也不想認真工作了。

有些人則對陌生的職場環境感到害怕。不過也有少數人來到納涼的單位反而精神奕奕，像有位仁兄知道自己離退休只剩兩年，卻依然每天談笑風生，但不是他不肯做事，應該是說工作在躲著他……有難度的工作不會派給他。

有些人會安靜地等待時間流逝，有事情發生時，他都一馬當先，俐落地解決問題，然後又縮回自己的世界。他是個冷靜穩重的人，判斷力精準，從沒有嫌棄過那份閒差。

是的，從第一線急轉直下退居二、三線的時期，正是思索第三人生的時機。沒有這段時間整理情緒，就會在離開第一線時心有未甘，不是滿腔怒火就是唉聲嘆氣。人生開始走下坡時，必須做好心理準備，而在那之前，應該要對退休年齡有所自覺。

退休時最可怕的事



五年前，朋友K女士收到社長署名的「徵求提早退休者」的信函。她的小孩都已離家獨立，但故鄉的父親病倒，母親無法獨自承擔照護費，因此她打算繼續工作到退休年齡，拒絕退休。

▲離開公司、失去了頭銜，自己究竟還剩下什麼？（圖／pakutaso免費圖庫）

三年後，她原以為可以繼續努力到最後，不料到了一年半前，接到的不是信函，而是曾經身為同事的主管約談。

她所受到的震撼，連她自己也無法置信。她算是幸運的，自始至終都待在同一家公司。離職之後，怎麼辦呢？她很惶恐。她總覺得這家「某某公司」是自己的後盾，在心理上與公司已經結為一體。

一旦離職，就失去了可以證明自己存在的「某某公司」。真的沒問題嗎？她的自我認同搖搖欲墜，離開公司等於赤裸裸地曝露在人間。

然而，她可以切身體會前同事的立場和心情，畢竟他身為公司主管，不能不狠下心來勸退她。既然不是考慮自我認同的時候，那好吧，做個了斷吧。她於是決定離職。她接著拿出堅強的一面，立刻前往職業介紹所，一邊領取失業保險金，一邊找工作。

為了進入與之前截然不同的行業，她報名政府補助的高齡教保員講習會，上了十個月的課。日後她取得四、五家公司的面試機會，然後接受第二次面談，獲得三家公司錄取，最後以教保援助員的身分，進入一家照顧幼兒的新公司，至今仍在那裡就職。

雖然收入連前份工作的一半都不到，但她不後悔，因為可以重新開始，揮別使員工失去向心力和溝通意願、氣氛肅殺的前公司。她笑著告訴我，自從重新就職，她就感覺到只待過一家公司的悲哀。因為有一陣子，不，直至如今還是，她在自我介紹時，依然然擺脫不了：「我是某某公司的某某」的毛病。

本文摘自《你沒有條件可以退休》／阿部絢子（日本消費生活顧問）／太雅出版社