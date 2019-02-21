空氣清淨機該放哪？　醫曝擺在「關鍵部位」最有效！

▲空氣清淨機要擺放位置要越靠近使用者越好，才能達到效果。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年空氣汙染嚴重，連室內都容易空氣品質不佳，不少民眾也開始在室內擺放空氣清淨機，但位置你放對了嗎？醫師指出，空氣清淨機擺放的原則是「與使用者越近越好」，若是在臥室內，建議放在靠近「頭部」的位置，並適當調整離地高度，讓出風口可以將乾淨的氣流導引至臉部附近，降低過敏影響並改善睡眠效率。

北醫附醫胸腔內科周百謙主任指出，空氣中的有害物質可分為細懸浮微粒（PM2.5）、病毒及細菌、有害氣體等三大類，細懸浮微粒及氣態汙染物，對氣管及肺部都會造成損傷，會引發慢性發炎、肺氣腫等症狀，且根據觀察，近年來各年齡層鼻過敏、氣喘和支氣管炎的病人約增加10%，但細懸浮微粒可藉由包含HEPA濾網在內的濾材進行過濾。

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北醫附醫陳瑞杰院長也特別提到，空氣汙染造成健康危害日受重視，根據環保署統計，民眾一整天待在室內的時間約占8至9成，比起戶外，室內空氣品質更會直接影響健康，因此北醫也在門診候診區、批價掛號區設置空氣清淨機，並增設紫外線UV燈，空氣品質的確有明顯改善，以細菌為例，改善後降幅達51%。

▲大金空調捐贈北醫附醫百台空氣清淨機。（圖／北醫附醫提供）

若家中只有一台空氣清淨機，到底應該放在客廳還是臥室？周百謙說，其實在臥室的時間普遍比客廳久，加上睡眠時人體會自然的張開嘴巴呼吸，所以會建議將空氣清淨機擺放在臥室內，如果把空氣清淨機擺放在客廳，除了盡量靠近使用者外，也可以擺放在窗戶邊、玄關出入口等容易換氣通風的區域，第一時間過濾進入屋內的髒空氣。

周百謙也提醒，很多民眾因為省錢捨不得更換濾材，積了灰塵的濾材除了沒辦法達到清淨的功能外，持續運轉下反而耗電，提醒民眾應該定期檢查與更新濾材，並可將臥室溼度維持在60%-70%，可減少過敏原孳生的機率，也要記得定期清理和更換空氣清淨的的濾材。

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