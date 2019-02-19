洗腎驚見「黑豆乾手指」！醫：晚一步要截肢...「5族群」小心

▲患者有三高、腎病導致血液循環差而出現黑手指。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

長期洗腎，竟差點手指壞死！南投一名54歲的伍姓女子，年輕時因飲食不均衡，使得慢性疾病纏身，除了長期服用多種藥物，也在外院洗腎治療，半年前因雙側手指疼痛、發黑且冰冷，竟成了「黑豆乾手指」！赴醫檢查確診為周邊動脈阻塞性疾病，左手手指因壞死嚴重，經手術才免於截肢命運。

伍女表示，自己年輕時飲食多大魚大肉，長期下來除了罹患三高，更需洗腎治療，一年前曾因腳痛就醫，治療後原以為日子相安無事，沒想到過不久每當休息時，手指就感到異常疼痛，起初她不以為意，藉由吞止痛藥抑制疼痛，直到雙手膚色漸漸發黑、變得冰冷，且疼痛頻率增高，才趕緊赴醫治療。

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亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟指出，患者罹患糖尿病及末期腎病，因長期洗腎，導致血液循環差，造成血液供應遠端組織的養分和氧氣不足，手指才會出現發黑疼痛的症狀。伍女雙手也因尺動脈及橈動脈血管多處狹窄和阻塞合併嚴重鈣化，需透過「導管周邊血管成形術」打通血管，才逐漸找回手指觸感與溫度，「若再晚一點就診，恐面臨截肢的命運」。

▲手術打通血管後，才讓手指恢復血色。（圖／亞大醫院提供）

張育晟指出，台灣洗腎病人罹患周邊動脈阻塞性疾病的盛行率約17-48%，此病多發生在下肢，常合併嚴重的血管鈣化，周邊動脈阻塞性疾病初期無症狀，但當休息時四肢末梢產生疼痛，代表病程已進入中晚期，此時若不積極治療，恐會因組織潰瘍或壞死，常常只能截肢來避免感染敗血症。

張育晟進一步解釋，周邊動脈阻塞性為動脈粥狀硬化所致，好發於中老年人，患有三高、抽菸、慢性腎病變、肥胖、家族史的民眾亦是高危險群，經評估患者的情況適合「導管周邊血管成形術」，利用動脈打針的微創方式，不需要開刀，打通狹窄和阻塞的血管，並使用氣球擴張或置放支架，術後大幅改善疼痛感，也能減少對止痛藥的依賴，使慢性傷口能夠加快癒合。

醫師提醒，患有三高、抽菸或心血管疾病的民眾，應特別留意四肢的變化，若出現缺血性疼痛、感覺異常、溫度改變等症狀，初期可透過藥物治療，但若已出現休息痛、肢體末梢發黑，卻又延誤治療，恐會增加治療及恢復上的困難，不可不慎。