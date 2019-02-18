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吃紅紫葡萄能補血？鐵含量竟差50倍！專家：吃肉還更補

點評:吃紅紫色蔬果=補鐵嗎？不一定唷！
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▲▼葡萄對孩童的威力不容小覷。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲葡萄含有豐富花青素與多酚。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

葡萄酸甜可口，卻不一定是女性最佳的補血聖品！許多民眾常認為紫紅色水果的「鐵含量高」，例如食用葡萄可以補血，但專家指出，每100公克葡萄的鐵含量僅0.3毫克，與每日女性鐵攝取量標準15毫克，整整差了50倍，吃葡萄並非是補血的首選。

營養師簡鈺樺表示，在葡萄的營養成分中，最常聽到的是它有豐富的花青素和多酚，對身體健康有幫助，甚至有民眾認為紫紅色葡萄「含鐵量高」，吃了可以補血，然而不管是美國紅葡萄、綠葡萄、無子葡萄等品種，每100公克僅0.1~0.3毫克，低於女性每日標準15毫克，所以葡萄並非是營養師建議「優先補充鐵」的良好來源。

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簡鈺樺更補充，單純想靠葡萄補充鐵，所需要的量都已經超過水果每日建議的2~3份，最好的要補血辦法，是透過均衡攝取的方式。由於紅血球的生成不單單只需要鐵，包括體內銅、葉酸、B12等營養素的濃度高低都會影響，適量攝取紅肉（如牛肉）或內臟類（如豬肝）都是比較好的鐵吸收來源。

營養師杯蓋也指出，由於鐵在人體是儲存最多的微量元素，其中紅血球所含的鐵佔了人體總量60%-65%，鐵可以穩定紅血球的功能還有結構，當鐵不足時，就可能造成缺鐵性貧血。專家建議，如果本身是嚴重的缺鐵患者，最好要到醫院檢查自己是缺乏哪一種營養素，才能對症下藥。 

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關鍵字： 飲食健康 葡萄 補鐵 豬肝 紅肉 營養師簡鈺樺 營養師杯蓋
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