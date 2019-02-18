活不過三個月！他B肝未追蹤「癌指數飆3千」喪命...腹內全是瘤

▲超音波檢查發現患者腹腔內有大大小小多顆肝腫瘤。（圖／大甲李綜合醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

男子罹患B肝多年未追蹤，腹內塞大小腫瘤竟一命嗚呼！一位70歲的周姓老翁，平日務農身體健康也沒有服用藥物，近期覺得頭暈全身無力就醫，不料經抽血檢查發現，患者肝癌指數飆到三千，且腹內有多顆肝腫瘤，已是肝癌末期，不到3個月就過世。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師廖重慶表示，這名周姓老翁本身有慢性B型肝炎，但已多年沒追蹤，抽血時發現肝功能異常，肝癌指數竟高達三千 ，超出正常人數值上千倍。透過超音波檢查，發現腹腔內有大大小小多顆肝腫瘤，但已屬晚期，接受標靶藥物治療後卻回天乏術，不到三個月便過世。

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廖重慶指出，慢性肝炎患者最重要的還是定期追蹤，肝臟是沉默的器官，若等到疲倦、黃疸、食慾不振、上腹痛時，通常為時已晚，治癒率大幅降低。台灣是病毒型肝炎盛行區，B型肝炎帶原的比例約一成五到二成，很多帶原者是接受健康檢查才得知患有慢性肝炎，另外也有一些帶原者，是變成「肝硬化」甚至「肝癌」，才知道本身是慢性肝炎帶原者。

▲B肝患者須定期追蹤，減少肝癌發生機會。（圖／大甲李綜合醫院提供）

醫師建議，血緣較親的父母兄弟姊妹或伴侶有慢性肝炎，自身都需接受檢查是否為慢性帶原者。如果本身是B肝帶原者，就必須定期抽血及腹部超音波檢查。如果符合健保規範即肝硬化或是肝功能持續異常半年，可接受抗B肝病毒藥物的治療，不但能減少或延緩肝硬化，也能減少肝癌發生的機會。