靠「油漱口」防蛀牙...不料口腔癌上門！醫破偏方迷思

▲用油漱口無法完全清除口腔細菌，還可能會延誤病情。（圖／pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

用油漱口，能降低口腔內的細菌，達到清潔效果？真的是如此嗎？網傳民眾用食用油漱口，就可以將脂溶性細菌從嘴裡溶解出來，甚至能預防蛀牙、牙周病，然而醫師指出，依賴「油漱法」或其他偏方潔牙，小心延誤病情，讓口腔癌找上門。

牙醫師徐偉軒指出，「油漱法」是近幾年常聽見的潔牙方式，但醫師並不鼓勵用這樣的方式潔牙。不管是使用椰子油、苦茶油、橄欖油、葡萄籽油，都不見得能夠將細菌從口腔溶解出來，必須透過定期洗牙、追縱和正確的刷牙清潔，才是正確的護牙方式。

牙醫234口腔保健知識中心日前在粉專分享關於潔牙謠言，其中關於「油漱法」的潔牙功效更是眾說紛紜。徐偉軒表示，支持油漱法的人主張透過用油漱口，可以將嘴巴內的脂溶性細菌溶解、沖出口腔外，然而人類的口腔細菌就高達7.800種細菌，並非都是脂溶性細菌，使用油漱口或一般漱口水，僅作為潔牙輔助，根本無法當作預防蛀牙、治療口腔疾病的方法。

▲正確的刷牙習慣，定期檢查牙齒才能預防疾病發生。（圖／CFP）

醫師分享過去的門診案例中，曾遇過一名中年男子登門求診，經檢查發現是口腔癌徵兆，癌細胞已轉移到黏膜、舌頭和骨頭，一問之下才知道，患者非常害怕看牙醫，當牙齦開始出現紅腫潰傷時，選擇使用油漱口的方式緩解，長期下來延誤治療的黃金期。

徐偉軒也提醒民眾，不管是「油漱法」或用一般漱口水，只漱口、不潔牙，都會出問題，甚至坊間流傳使用「粗鹽」、「小蘇打粉」等潔牙方式，號稱能幫牙齒換膚、去角質，然而琺瑯質並不像角質層會不斷增生，一旦去除掉就沒了，還會造成敏感性牙齒。建議民眾口腔出現異狀，還是要尋求專業醫師的協助，不要亂試偏方而延誤病情。



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牙醫諮詢／新當代牙醫診所 徐偉軒醫師