兒童被性侵不敢說！70%是「親人」下毒手...防狼必做6點

點評: 不只是女生，男生也會被性侵！

▲兒童性侵害比例逐漸增高，其中有7成更是親人所為。（圖／CFP）

文／黃昌鼎

最近每幾天就有兒童性侵害的新聞，讓所有的爸媽都感到十分憤怒又提心吊膽。從有紀錄開始，台灣未成年人的性侵害人數逐年上升，2017年為5240人。要特別注意的是受性侵害的男童／女童的比例從2009年的11.1%也逐年上升到2017年的29.1%，所以我們不可以因為是男生，就以為不會被性侵害而疏忽。

另外，台灣性侵害的發生率也相當高，大略估算未成年人有2~3%的機率會遭受性侵害；女生更高達5%，等於20個女生就有1個。台灣民風保守，對於性侵害傾向隱瞞和私了，背後的黑數我相信一定遠大於這個數字。

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家扶基金會統計兒童性侵案七成為親人所為，包括父母、兄弟姊妹、親戚及同居人等。這種形式的家內性侵十分難以察覺，小一點的孩子無法清楚表達，大孩子可能遭受威脅恐懼而不敢聲張。

▲父母從小要教育孩子「身體界線」，並學會尊重別人的隱私。（圖／視覺中國CFP）

《預防兒童性侵害六要點》

對於預防兒童性侵害國內沒有比較正式及完整的建議，筆者參考美國兒科醫學會網站，整理給爸媽預防兒童性侵害的六個要點；

1. 在2~3歲就要開始主動教導孩子認識自己的身體，包括性器官。如果害羞或擔心孩子無法了解，可以用暱稱或別稱，但是還是以正式名稱為佳。

2. 同時教導孩子性器官是隱私的，別人不可以看或碰觸這些部位，孩子也要學習尊重別人的隱私。

3. 建立孩子和爸媽之間是沒有秘密的觀念，讓孩子習慣且自然的跟父母談任何事情，不管是好事或壞事。

4. 對於不熟的親人或朋友要送禮物或玩具給孩子，或是主動表示要帶孩子出去玩的人，要特別小心。

5. 托育中心或幼兒園的設計最好是開闊沒有死角，爸媽要盡量可以監督或參與園方的活動。

6. 當孩子夠大可以理解時，爸媽要做好準備，營造適合的環境和氛圍來開啟性教育的對話，一開始可以使用一些新聞來開頭討論安全的問題。另外也必須堅定的告訴孩子，如果有人主動跟你談到性的事情一定要告訴父母。

作者介紹／黃昌鼎

小兒科專科醫師，環境職業醫學科專科醫師，台灣大學職業醫學及工業衛生研究所碩士，曾任馬偕紀念醫院小兒科主治醫師。現有經營粉絲團及部落格，關心兒童、環境及健康議題。