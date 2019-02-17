誰說咳嗽不能吃冰淇淋、甜食？醫曝迷思：華人特有禁忌

▲吃冰淇淋是否對對於感冒的咳嗽沒有影響？（圖／Pixabay）

文／李秉穎

五歲的雲蕊感冒咳嗽五天，因為天氣太熱，吵著要吃冰淇淋。家裡祖母說咳嗽不可以吃甜，也不可以吃冰，所以冰淇淋是禁忌。雲蕊因為吃不到冰淇淋而一直哭，一旁的媽媽則不知該如何是好。咳嗽吃冰淇淋到底會怎樣？

二〇一一年台灣有個調查發現高達90％的父母，不准有咳嗽症狀的兒童吃甜食或喝冷飲。但是翻遍西方醫學教科書，就是找不到吃冰嚐甜對咳嗽有什麼影響。顯然，這是華人特有的觀念。

甜食易生痰的觀念

我們的傳統醫學有「甜食易生痰」的說法，這種觀念缺乏實證根據。沒有生病的人吃甜食，不會因而出現痰液與咳嗽（除非嗆到）。而且痰液並不是壞東西，那是幫我們身體清除廢物的工具，這些廢物包括呼吸道裡面的異物、細菌、發炎產物等。

如果有一個人先天不會分泌痰液，那一定無法活下去。因為這種人只要一感冒，呼吸道就會變成垃圾堆積場，會因為無法控制的肺炎而亡。如果甜食真會使痰液增加，那說不定是驅痰與幫助緩解感染的效果。

痰液變多可能是祛痰效果

法國於一九八九年到二〇〇八年期間，發現有五十九位幼兒服用carbocysteine 與acetylcysteine 這類化痰藥以後出現嚴重反應，包括痰液增加、咳嗽嚴重、呼吸急促等，而且98％都小於兩歲。所以，於二〇一〇年取消化痰藥對於兩歲以下兒童的使用許可，同年義大利也跟進。

▲許多台灣父母不准孩子咳嗽吃冰和甜食。（圖／CFP）

但是，其他歐美國家都按兵不動。為什麼？因為上述那些反應正是化痰藥的藥理作用，也就是台語說的「藥氣在走」。化痰藥會讓痰液變稀比較容易咳出，同時也會增加痰液量。幼兒咳嗽能力較差，所以必須加強拍痰以免卡痰，這些藥應該並非禁忌。由此可見，痰液變多不一定是壞事。

兒童感冒液劑藥大多是甜的

雖然傳統觀念認為咳嗽不能吃甜食，但是兒童治療用藥都必須考慮兒童接受度，所以那些藥都被弄成甜甜的。前陣子為了推廣藥水，台灣全民健康保險署還硬性規定如果不給幼兒藥水，醫療給付就會減少，造成兒科醫師哀鴻遍野，賣藥水的藥廠則開懷大笑。健保署不以增加給付之正途推廣藥水，卻以霸道方式逼迫兒科醫師增加成本。其中有無政治力介入，則屬未知。

傳統咳嗽藥也是如此，國人常用的枇杷膏都含有大量糖分。二〇一三年四月八日台灣新聞報導指出，衛生福利部中醫藥委員會調查發現中醫咳嗽藥水與枇杷膏都含有大量糖分。他們認為這可能是為了保存，或追求風味，所以被添加大量的蔗糖、麥芽糖或蜂蜜，其糖含量從意思意思的10％到幾乎全是糖的70％。

▲國人常用的枇杷膏和感冒糖漿，都含有大量糖分。（圖／記者李依琳攝）

吃冰易咳的觀念

很多人認為感冒吃冰會惡化咳嗽，所以感冒不要吃冰。其實跟痰液一樣，咳嗽本身不是什麼壞東西。即使吃冰真的會加重咳嗽，那也沒什麼壞處，因為我們本就要靠咳嗽來排除呼吸道裡面的廢物。反觀神經肌肉系統有問題的病患，因為無法有效咳嗽，所以會因為積痰而併發肺炎，可見咳嗽大多是保護性的生理反應。

食物的溫與寒

華人傳統文化把食物分成寒性、溫熱、平和性等種類，有些人建議咳嗽時少吃寒性食物，包括西瓜、橘子、梨子等。又有人將咳嗽分成很多種，包括風寒型、風熱型、燥熱型、慢性等，不同型態咳嗽的食物建議與食物禁忌都不一樣，讓人看得霧煞煞。

食物對咳嗽的影響，都沒有科學根據。實務上，人們常吃的食物就有千百種。如果要完全依照傳統，就必須隨時拿個小抄，看哪些可以吃、哪些不能吃。碰到佛跳牆、魚頭砂鍋這種一堆食物煮成一鍋的就麻煩了，裡面有的可以吃、有的不能吃，大概還得根據小抄挑著吃才行。

氣喘發作不建議吃冰

咳嗽不能吃冰的觀念，可能來自有些病人的咳嗽會因為吃冰而惡化的觀察。其實這些咳嗽並不是感冒，而是氣管過敏引起的氣喘。西方醫學對於氣喘惡化因素的描述，幾乎都沒有吃冰這一項。唯一的例外是一九八五年丹麥的一個研究，該研究對七名氣喘病人作實驗，發現他們吃冰之後九十分鐘內，氣喘有支氣管過度收縮的現象。

▲對於某些氣喘患者，吃冰會導致支氣管過度收縮的現象。（圖／記者嚴云岑攝）

一九九七年台灣也有一個研究，收集了六十名過去吃冰會惡化氣喘症狀的兒童。發現26％的病童喝冰水後會加重症狀，喝溫水比較沒有影響，正常兒童喝冰水則不會導致咳嗽。可見有的氣喘兒童吃冰的確會影響病情，但其比率不超過四分之一，對所有氣喘病人都禁止吃冰可能並非必要，而要看吃冰後是否真的會加重症狀。

至於正常兒童或一般感冒，則都沒有吃冰的忌諱。對於冰與甜食的誤解，造成很多家長禁止兒童接觸某些食物。除了氣喘發作不建議吃冰之外，其他咳嗽並沒有特殊忌諱。即使是氣喘兒童，在沒有症狀的時候也可以吃冰，否則我們會不必要地剝奪他們童年的快樂。

【解牌錦囊】

＊沒有證據顯示甜食會惡化咳嗽。

＊吃冰可能惡化部分氣喘發作的症狀。

＊吃冰對於感冒的咳嗽沒有影響。

＊沒有氣喘發作的兒童仍然可以吃冰。

本文摘自《破解醫療迷思的52張牌》／李秉穎（台大醫院小兒部主治醫師）／原水文化