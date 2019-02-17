會死人！食物中毒「13徵兆」超強菌種曝：連冷凍都能活

▲剩餘食物需在2小時內冷藏，並蓋上蓋子，避免感染造成食物中毒。（圖／達志示意圖）

文／KingNet國家網路醫藥

發生食物中毒的兇手，最常聽到是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸炎弧菌、沙門氏菌、肉毒桿菌…等，除了上述五項常見的病菌外，還有一種較鮮為人知的病菌－李斯特菌（Listeria monocytogenes），不僅造成食物中毒，嚴重甚至會引起死亡。

什麼是李斯特菌？

李斯特菌（Listeria monocytogenes，單核細胞增生性李斯特菌，李氏菌），屬於革蘭氏陽性細菌，特性：兼性厭氧菌。李斯特菌存在於環境的各個地方（動物飼料、動物和人類糞便、植物、土壤中），會被李斯特菌感染是因為食用到被細菌污染的食物而發生的（農業、分裝和食品製備過程中被汙染）。

由於李斯特菌可以在冷藏甚至冷凍下存活，因此對於感染風險較高的人，應避免食用容易含有李斯特菌的食物（例如：未經高溫殺菌的牛奶、冷藏即食食品、未經巴氏殺菌的乳製品、軟質乳酪、肉醬、熟食肉類（即食肉類）、生菜沙拉、燻鮭魚、冰淇淋、瓜果）。【註：上述食物並非一定都會引起李斯特菌症，縱使最近有食用過，若無感染症狀，則不需過於擔憂緊張。】

什麼是李斯特菌症？

李斯特菌症是一種食源性疾病，最常發生在新生兒、免疫系統較弱的人（AIDS、器官移植、白血病、癌症、長期服用類固醇）、老年人、孕婦（特別容易罹患李斯特菌症，患病機率是其他健康成人的20倍），當孕婦感染李斯特菌時，孕婦本身的症狀輕微，但卻會導致胎兒或新生兒出現嚴重疾病（流產、早產、死產、出生體重過低、新生兒腦膜炎或敗血症、新生兒死亡）。

▲孕婦、新生兒等抵抗力較弱的族群，需預防李斯特菌症。（圖／翻攝pakutaso網站）



若為老年人或免疫系統較弱的人感染李斯特菌，將會發生嚴重的血液感染（敗血症）或腦部感染（腦膜炎、腦炎），有時也會影響身體的其他部位，包括骨骼、關節、胸部和腹部，李斯特菌症的致死率甚至高於肉毒桿菌及沙門氏菌。

李斯特菌症症狀

世界衛生組織（WHO）將感染李斯特菌症，依據被感染者的免疫系統狀態，又可分為侵襲性感染及非侵襲性感染兩大類。

1.非侵襲性感染：免疫力正常者，症狀大多以發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃炎症狀表現。

2.侵襲性感染：免疫力較差者（包括：老年人、孕婦、新生兒、免疫力低下），將導致敗血症及中樞神經系統感染（腦膜炎、腦炎），並有死亡的風險。

李斯特菌症可引起多種症狀，症狀如下表。

李斯特菌症治療與預防

感染李斯特菌的潛伏期時間範圍很大（3～70天），一般通常為21天，感染後的藥物治療以Ampicillin及Penicillin為主，或合併Gentamicin使效果加乘，若對Penicillin過敏者，可改用TMP/SMX（trimethoprim-sulfamethoxazole）進行治療。

預防李斯特菌症的建議如下：

(1) 避免食用有高度汙染風險的食物。

(2) 確實加熱即食食品、肉品及確實清潔生鮮蔬菜及水果，生熟食確實區隔。

(3) 剩餘食物需在2小時內冷藏，並蓋上蓋子。

(4) 烹煮食物前，確實清潔雙手；避免食物、菜刀、砧板間的交叉感染。

(5) 確保冰箱冷藏溫度在4度C以下，冷凍溫度0度C以下。