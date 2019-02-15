情人節爆「離婚潮」！老公line不離身...「懷疑出軌」妻崩潰

▲太太因長期壓力，懷疑先生出軌，導致輕微憂鬱症。（圖／PAKUTASO）

記者謝承恩／綜合報導

西洋情人節剛過，也讓感情危機一一浮現！日前一名科技業主管忙於工作，早出晚歸，在家也頻用line聯絡公事，老婆疑心他外遇，不斷查問、翻口袋，吵著要離婚，兩人關係瀕臨破裂。夫妻倆日前一起求助身心科醫師，在諮商及藥物治療後，情緒緩和、解開心結，恢復往日甜蜜。醫師提醒，再忙也要陪伴心愛伴侶和家人，打拚才有意義。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師周伯翰說，這名先生在科技公司擔任主管，常忙到很晚才下班、頻出國開會，在家時line也不離手地討論公事、甚至一接到電話後又馬上回公司；太太獨自照顧小孩和公婆、處理家中大小事，長期壓力下產生疑心病，覺得老公一定是外遇了。

而太太開始翻先生衣褲口袋找證據，查問先生和誰通line；先生不想引起老婆「關切」，回line時不讓太太看，結果老婆更認為自己的懷疑是真的，哭著要求離婚。先生雖然受不了，但仍深愛對方，不想就此仳離，於是說服彼此雙雙就醫。

周伯翰說，經過深談後，他發現這位太太已出現過度疑心症狀，先生在長期壓力下也有輕微憂鬱症，他採取婚姻諮商和藥物治療雙管齊下，兩人情緒逐漸緩和、解開心結，家庭關係才回復和諧。

▲婚姻需要兩人用心經營，並適當抒發與調解。（圖／翻攝PAKUTASO）

周伯翰表示，近來有不少先生在科技公司上班的家庭主婦到院就醫，幽幽訴說工程師先生沒日沒夜地上班，無暇陪伴家人，雖然她們在外光鮮亮麗，生活無虞，但獨自在家照料孩子和家務，忙得暈頭轉向，一有小疏忽還會被先生責備，壓力大到快窒息，難以排解，開始出現易怒、失眠、胸悶、心悸、喘不過氣、胃口變差、忘東忘西、感到無望無助，甚至暴打小孩的身心症狀。

醫師指出，夫妻是一輩子的情人，但在日復一日的柴米油鹽醬醋茶中，浪漫與體貼逐漸被消磨，取而代之的是對彼此的埋怨，若未適當抒發與調解，長期下來可能危及婚姻關係。

他建議，家庭主婦想紓壓，可以每天留30分鐘到1小時給自己，做一些會讓自己開心的事情，例如吃好吃的蛋糕甜點，培養屬於自己的興趣；定期找知心好友或是家人傾訴，適當情緒宣洩；如果撐不下去，一定要對外求援，例如可以請家人協助帶小孩，適當喘息。

▲醫師建議，需要多多關心家人，避免太太過度辛勞。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

至於鎮日為工作忙碌的先生，周醫師建議，千萬別以「賺錢」為理由，把照顧小孩的所有責任都丟給太太；每天留15至20分鐘，專心聆聽太太訴說日常；就算再忙，每週都要排出時間陪伴家人，帶家人去逛街吃飯、出遊或陪孩子做功課和閱讀；有時回家順手帶一束花、一盒太太愛吃的甜點，用貼心安慰太太的辛勞；適當讓太太放「媽媽假」、「恢復單身」，去做喜歡的事情。

周伯翰說，如果嘗試了上述方法仍然無法改善雙方關係，建議找專業身心科醫師協助。