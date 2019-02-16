好掃「性」！私密處飄異味5兇手...肉控、甜食控小心了

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文／Cofit 廖容綺營養師

女孩子私密處如果有味道，總是會讓人覺得尷尬困擾，不僅會影響整體健康，也會影響女孩子的自尊跟自信。所以，要趕快了解原因及想出對策來解決這擾人的問題！

私密處有異味，排除細菌感染外，還有以下幾種原因：

1. 生理期：因為賀爾蒙改變，生理期陰道環境的酸鹼值改變會到PH7，加上長時間使用衛生棉，潮濕悶熱容易導致細菌滋生，所以特別容易有異味。

2. 孕期跟更年期：除了生理期外，懷孕跟更年期也會因為女性賀爾蒙變化，導致抵抗力較弱，容易感染、產生異味。

3. 性行為：因為男生的精液PH約7.5左右，而且有些細菌會因為性行為的關係，導致改染、產生異味。

4. 汗水堆積：汗腺也存在私密處這個地方，加上悶熱環境，容易流汗不易散熱、有容易有異味產生。

5. 有些食物也會影響私密處的味道：刺激的辛香料，例如：蔥、辣椒。

▲肉肉控需小心吃太多紅肉而出現異味。（圖／記者黃士原攝）

● 紅肉：像羊、牛、豬肉等高脂紅肉會影響汗腺散發出不好的味道。

● 甜食：白色念珠菌喜歡在有糖的環境下生長。

● 酒：酒精會影響陰道的酸鹼值平衡。

國外很多傳說讓私密處味道變好的食物，雖然目前並沒有很明確的科學證據，但可以確定的是，只要陰道健康，就不會有異味產生。

以下建議幾種食物：

1. 維持酸鹼值食物：平衡陰道正常的酸鹼值，自然就有好的抵抗能力。

● 蘋果醋

● 柑橘類水果

● 鳳梨

▲橘子等柑橘類水果可以維持陰道酸鹼值。（圖／Pixabay）

2. 天然抗菌食物：提供保護力，抵抗致病菌。

● 大蒜

● 杏仁

● 薑黃

● 椰子油

● 無糖蔓越莓汁

3. 補充好菌：尤其是乳酸菌，維持良好的菌相平衡。

● 希臘優格

要避免私密處有異味，女孩們記得，除了平時注意私密處的保養，再加上飲食上的幫助，就可以跟異味說掰掰囉！

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