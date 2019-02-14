我單身我驕傲！「6好處」遲遲不脫魯：光荷包屌打一堆人

▲與朋友相處的時光寶貴，友情甚至比愛情更靠譜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者謝承恩／綜合外電

情人節一到，墨鏡少不了！剛分手失戀、打娘胎都還沒脫魯的你，出門最怕被情侶間的萬丈光芒閃瞎，讓人自覺單身真是種罪過......。根據國外網站《The datemix》指出，單身反而能為你存下大把時間、金錢和自由，根本不必感到羞愧。

1.你有更多跟朋友相處的時光

朋友細水長流的友誼，更是出門在外最佳的吐苦水的對象，許多人因為愛情而忽略的友情的維繫，身為單身者更能明白「友誼」某些時候，比耍浪漫更靠譜。不管你是單身、失戀，陪你哭笑、喝酒的夥伴，永遠在你身邊。

2.將時間留給自己

獨處是人生一輩子的課題，不管你在人群中或一段關係中，都必須要和自己的情緒與孤獨相處，單身者不必受限於親密關係中的拘束，更擅長咀嚼生活的感觸與自己相處，許多獨到的創意與見解、靈活運用的時間，將生活過得更多采多姿。

3.說走就走

當你在一段關係中，該出門去買東西、旅行都需要仔細顧慮細節，還必須確保兩人的上下班時間、家庭安排和興趣中，找出重疊的共通點，考慮太多最後又不得不放棄，計畫出錯又會惹的一身烏煙瘴氣。單身者你唯一的合作夥伴就是你自己，不管要出遊、求學，說走就走的機會，讓你以更多時間和心胸，體驗更多人生絕美的風景。

▲說走就走的獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.單身關係不傷人

感情關係需要一再經營、維護，甚至面臨劈腿偷吃、第三者、前任的逆襲，受夠不斷被傷害的心情，或者想從不對等報的關係中脫離，恢復單身能夠快刀斬亂麻，讓一切從簡，想找個人調情耍浪漫、來段短暫速食約會、養寵物作伴、照顧家人，都取決於自己。

5.吃任何你想吃的東西

你顧忌伴侶吃素、不吃辣、不吃垃圾食物會變胖？好了！現在單身了，你可以選擇吃到飽、一個人吃火鍋、天天叫外賣都隨你開心，打造自己的小吃地圖、吃掉整桶冰淇淋，甚至可以嘗試你沒吃過的異國料理。

6.存錢以備不時之需

約會買單、送禮花錢、籌備婚禮也燒錢，單身者能在職場中少了家庭的拘束，賺來的錢怎麼花都取決在自己，把這些錢存起來，或者拿去做公益、投資、出國、請客，荷包都比人厚了一吋，把錢花在刀口上，擁有好的生活品質，手頭餘裕遠比愛情重要。