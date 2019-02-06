175cm↓＝半殘？專家曝3招「讓妹子愛上矮男」...交友App快刪了



▲175公分以下＝半殘？身高是許多網友在意的事情，甚至成為愛情的絆腳石。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／約會診療室

女孩喜歡矮的男生嗎？



一般來說，大多數女孩對高大的男人比較感興趣。現實就是如此，而且對你來說，應該也聽到膩了。雖然不是全天下所有的女孩都有同樣想法，但是大多數女生會覺得男生矮小並不吸引人。

不論是從社會角度或從演化角度來切入，背後的原因都有很多。通常女孩傾向對身材比較健美的男生有好感，這也包括了身高。

這難道斷定了，因為你比較矮，就得在戀愛世界一路衰到底嗎？

才不，大錯特錯。每個人都至少有一個或兩個特質，是大多數人會覺得缺乏魅力的。這不是世界末日，甚至也不代表你必須要彌補什麼。

老實說，請你努力不要為身高做出任何彌補——這只會讓你在情場裡更衰面而已。

公開的秘密：男人總是對自己的身高說謊



就跟女孩會謊報體重一樣，其實男人也會謊報自己的身高。回想一下，上次你在交友網站/軟體上，偷偷幫自己增高3公分是什麼時候？女孩問你多高的時候，你通常都百分百誠實嗎？

多少男生表示自己身高180？當然是號稱180比較實際180要多得多。結果就是，男女都對平均身高產生了錯覺，一般來說是高估了。

就算美國這種身材比較大隻的地方，男生也沒有一般人想得那麼高大。在美國，絕大多數的男生（超過85%）身高都低於180公分，平均身高大約是176公分。

所以女孩如果表明自己不跟矮於180的男生約會，她其實把候選情人的範圍畫地自限了。但其實女孩容易自欺欺人，她也許不會發覺約會對象只有178公分，而只是謊稱自己180。

如果你身高落於平均或是低於平均，而且都誠實以報，這會讓你處於相對不利的情況。你也許在交友網站/軟體的資料裡填上真實身高173公分，但是女孩會覺得你比173還要矮一點，而不是認為你真的173。



▲哈比男好想脫單怎麼辦？專家傳授3招。（圖／達志／示意圖）

你該怎麼辦？哈比男在巨人世界要如何生存？



長得矮，也能夠情場得意。雖然矮小對大多數女生來講不具吸引力，但你還是可以展現自己的其他優點，讓她對你欲罷不能。雖然大多數女生聲稱自己不會跟哈比男約會，但事實上是她們不喜歡哈比男的這個「概念」，而「實際相處」往往大不相同，尤其當她們遇到「我很矮但是我很有魅力」類型的男子。

為了讓你在情字這條路上更加如魚得水，在尋覓交往對象時請服用以下秘訣：

秘訣 #1：把身高這件事整個看開



在你打算出擊把妹之前，請先放下所有成見。很多比較矮的男生確實讓女孩倒彈，但不是因為他們的身高，而是因為他們自認矮小而缺乏自信。這也許聽來老套，但卻很實在。

這是一種通病，流行於比平均身高還要矮很多的男生身上。我自己就有認識一些朋友，只是因為他們比身旁大多數人還要矮，就會找比他大隻的壯漢單挑，來證明自己也有男子氣概。你也許或聽過有人把這種症頭叫做「矮男心結」。

如果想要讓女孩接受你矮小的事實，你自己要先接納自己。你是掌控大局的人，你是控制他人怎麼對待你的主導者。如果你試著忽略自己比其他男生還要矮，你搭訕的女孩就比較不會注意到你的高度；特別是你只比平均身高矮一點的話。

秘訣 #2：善擇戰場，不要選擇線上交友



矮小男在線上交友遇到比較棘手的問題，就是大多數交友網站/軟體都有篩選功能，好讓使用者可以有更精確的搜尋結果。女孩很有可能會篩選自己的配對，只顯示出高於特定標準的對象。

某種程度上來說，你真的怪她們不得。女孩從交友網站/軟體上，會收到數不盡潛在對象送來的訊息，她們必須要找到辦法來過濾。 不幸的是，這往往意味著把人們「物化」在所難免，只是程度的多寡而已。她們會把你簡化成一條條的資訊，而且憑藉這些有限的認知就把你拒之門外。但如果你真的很想透過線上交友認識女孩，推薦你參考網路金手指的個人檔案設定法，即使你的條件不利也能大幅提升成功率！

所以你該怎麼做呢？



在真實生活中認識女孩吧，你知道的，在被困在這個擴增實境的數位世界前，人們也懂得如何把妹、也懂得如何約會。你會有機會跟女孩面對面相處，這樣全面的評價才成為可能。

這難道是叫你到街上隨便搭訕陌生女孩嗎？如果這不是你的調調，就不用勉強自己，你可以加入俱樂部、去上課、去參與活動，只要是有大量女孩聚集的地方，都是你能好好把握機會的地方。若你想要在真實生活中擊敗99%的男人，輕鬆吸引正妹的話，強烈建議你參考達陣藍圖中的三個社交關鍵，讓你快速成為被女人包圍的社交之王。



▲對於矮的定義每個女生不同，如果你真的在意自己長不高，請瞄準那些長得比你矮的女生。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

秘訣 #3：跟習慣與比較矮的男生交往的女孩約會



就像我們已經明示暗示的，「矮小」對不同人來說各有不同定義，取決於個人成長的環境。有些女孩覺得175公分的男生就屬於哈比階級，其他女孩也許覺得矮於165公分才是真正矮——在平均身高低於世界平均的地區，女孩的標準可能更寬鬆。

如果你真的很在意自己長得不高，你也許該考慮轉移目標，瞄準那些長得比你矮的女孩，因為很有可能她的家族裡男生本來就不高，而她的成長過程中已經被潛移默化了身高標準。

不過還是請你留意，如果不斷以較矮小的女孩為目標，潛意識裡你還是會認為自己的身高是種缺陷，這會限制你的信念。你也許治了標，解決女孩因為身高拒絕你的表面問題；卻還沒有治本，因為你還是因為自己的身高感到不足，這是內在的一種情結。如果你需要身邊的人都比你矮，相處起來才自在，那問題依舊沒有解決。

不要貶低自己

所以話說回來，女孩到底喜歡矮的男生嗎？

答案是肯定的，某些女孩對某些矮的男生絕對會有好感。

最後，你真的該謹記在心的，是不要以偏概全，一竿子打翻一船人。就算大多數女孩偏好高大的男生，那究竟跟你還有你的個別情況有何關係？

也許另一件事也是事實：男人也偏好兇於常人的胸部，但這難道意味A男會因為分不出來B女的胸部跟背部，即使他喜歡她除此之外的一切，仍然會拒絕她嗎？老調重提：一切都是相對的。

最重要的是，別再貶低自己了。你有一定的高度，而那與旁人無關，拿自己跟別人比較，或是妄下某種評斷，是很蠢的事情。

而當你對自己的長相不夠有信心，甚至為此升起不安全的感受，要吸引女孩就提都甭提了。

本文經授權轉自：《女孩喜歡矮的男生嗎？就算天生身材小一號，正妹也能手到擒來》

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