單身狗最怕過年！「5種顧人怨八婆」狂逼問...你最不爽哪位？



▲過年三姑六婆紛紛到家裡拜訪，單身狗免不了被問「有沒有男女朋友」？（示意圖／CFP）

文／艾姬

關心是問，也是不問。春節期間是年度親朋好友相聚大盤點的時刻，但對於單身男女來說，有些詢問可能是春節返鄉恐懼症的壓力來源之一。只是親友間還是要維繫關係，只好提高EQ，盡可能幽默以對。春節惱人的答客問，大概有以下幾種類型。看看妳有沒有遇過這些大叔大嬸？或是妳自己也不小心變成了顧人怨的兄弟姊妹。



一、 碎念型：

碎念型的三姑六婆會以她的人生歷練和自認為寬廣的見聞不斷叨唸並推廣成家立業理念。有沒有男友？不要太挑，我在妳這年齡孩子都生兩個了……。女人就是要結婚生子、建立一個自己的家，什麼事業成就都比不上幸福美滿的家庭。像我最大的成就就是嫁到好老公，把兩個小孩拉拔長大都很聽話孝順啊！以後等妳老了就知道了，沒有伴真不知道該怎麼辦。

二、 媒婆型：

媒婆型的親友總有用不完的熱情和沾沾自喜的口袋名單，聽到妳沒有對象就會啟動她的配對開關。妳喜歡什麼樣的男生？需要什麼條件？我知道某某家的兒子還是單身喔！長得一表人才很適合妳，工作很穩定但就是生活圈小沒有什麼機會交女朋友，介紹給妳，你們一定很速配。



▲柯南型三姑六婆愛揭人隱私，好奇心作祟總是打破砂鍋問到底，讓人氣炸。（示意圖／資料照）

三、柯南型：

柯南型的親友以揭人隱私談論八卦、自以為是的抽絲剝繭分析為樂。為什麼沒有男友？和男友什麼時候結婚？交往這麼久為什麼還不結婚？打破砂鍋問到底的精神可能來自於她們的好奇心，也可能來自於平日很少相見所以要找一些話題來聊的社交性。她們給予妳的壓力不見得是在鼓吹結婚上面，但總會讓妳產生一種「妳有事嗎？有完沒完」的煩躁感。

四、教授型：

教授型的親友，通常就是所謂「以天下存亡為己任」的知識份子。不結婚怎麼行？男人都要娶外籍新娘不然娶不到老婆，下一代都是混血兒。不結婚不生小孩，妳知道台灣現在一個成年人要扶養多少個老人嗎？這樣下去國家是沒有競爭力的。

五、使者型：

聽說妳分手以後都沒有交男朋友啊？聽說他到現在都還沒跟妳求婚啊？聽說妳還沒有想結婚？使者型其實就是爸媽派來的使者，爸媽逼婚無效，就會找親友團來製造一些輿論壓力。

雖然面對這些惱人的問題，心裡想的答案應該都是「干你X事」，但一年也就這麼一次大盤點，還是忍一時風平浪靜、退一步海闊天空吧！否則就學我一個朋友，每次面對大家詢問什麼時候結婚，都面帶微笑回答：「Coming soon！」

到這裡找艾姬……

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