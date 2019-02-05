輸錢就翻臉！過年「超ㄎㄅ10種爛牌咖」網氣炸　你最討厭哪種？

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每到過年，家人、朋友們領完紅包，總喜歡相約打牌娛樂娛樂，順便也想看看自己新年手氣旺不旺，但在牌桌上，每年都會出現讓你超想翻白眼的牌咖嗎？網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉） 曾拍攝影片，統整出「過年靠北的10種牌咖」，其中包括輸錢就翻臉、打一張牌要想半天，甚至是禁忌毛一堆都讓網友氣炸。其中「輸錢臉臭」引起許多網友共鳴：刊稱最討厭！

蔡阿嘎分析出「過年靠北的10種牌咖」，其中你最討厭哪一種？

1.嗓門超大

別人打一張牌，要碰「超激動」、喊得「超大聲」，讓其他牌咖超崩潰「碰就碰，那麼大聲幹嘛？」、「煩耶，是要嚇死誰」。

2.拖拖拉拉想半天

有的人天生反應比較慢，因此打一張牌要想半天，看超級久，有時打出去的牌還想反悔收回，被人抓包還辯解「還沒落地、還沒離手」，身旁牌友耐性全被磨光。

3.超強新手運

第一次打牌都有新手運，有種人摸起一張牌謙虛的說「不知道要放哪裡，你可以幫我看一下嗎？」，殊不知是自摸，「邪門的新手運」讓人白眼。

4.吃紅插花鬼

有種人不打牌，喜歡到處插花分紅，缺一咖找他玩又說沒錢，沒想到整晚「賺最多的就是他」。



▲輸錢就臉臭，甚至翻臉的牌咖，讓網友封為「最討厭」。（圖／取自《蔡阿嘎》Youtube，下同）

5.輸錢翻臉王

運氣背的時候，打什麼都放槍，輸了就推牌不爽，甚至不想玩，為了讓牌局順利進行，贏家佛心說「這局不算」立馬笑開懷，超沒品行徑讓網友們超討厭。

6.禁忌一堆毛超多

迷信的人當天打牌坐的位置與財位不一樣，強迫大家換位置；拍背、看書就會被飆罵「拍背會背，看什麼書，詛咒我輸喔？」毛真的有夠多。

7.上訴到天荒地老

輸錢為了想返回一城，硬要大家留下來繼續玩，「沒錢還要跟人家週轉」就是想凹回來。



▲牌桌上洗牌、發牌都要按照規矩，做錯還要被嗆，真的是招誰惹誰了。

8.牌桌規矩教科書

「牌皺皺的，拐氣可以換副新的嗎？」、「發牌不要凹啦，氣勢會被凹掉」、「發牌要順時針，怎麼會逆時針，氣勢都不順了」，就連身邊的牌咖頭髮毛燥也要被嗆。

9.贏錢就落跑

牌局還沒結束，贏了300塊就要跑，「有贏就好，我老爸說：『贏要縮、輸要衝』」，300可以買3個便當，認為有贏就好、快閃為妙，但此舉卻讓人超想翻白眼。

10.喊燒狂人

最後一種讓網友大笑，明明沒玩卻硬要在旁邊喊燒：「衝啦！催落」，不禁讓人爆氣「靠X，你有玩嗎？」喊燒最厲害，沒拿錢快閃邊吧。

以上10種爛牌咖有讓你想起身邊哪個朋友嗎？網友看完分享自身經歷：「還有一種 口出惡言款（拿去買藥啦）（提早包給你啦）之類……超想一拳ㄇㄠ下去」、「突然跑來家裡參一腳的——阿公阿嬤們所謂的好朋友，人家好好的在玩，硬要跑過來給你在那邊說個風涼話才爽」、「我超級討厭輸錢翻臉王」、「﻿第十點笑死我了XD」、「還有打麻將把牌用力尻上桌面的，桌子都快爛了，耳朵也失聰了啊！」、「我最討厭旁邊分紅的，還不去買飲料的﻿」。