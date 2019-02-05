單身狗不好當！網公認「一個人必備技能Top10」　第1名恥度爆表



▲單身狗只能一個人吃飯，真的好可憐？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



2019年才剛開始不久，你已經從穩定交往中淪為單身狗了嗎？一時之間還難以忍受一個人的無聊時光，但享受孤獨、萬事靠自己，對於打從娘胎出生就單身的網友們來說，都再尋常不過了。究竟想要過著幸福美滿的單身生活，需要具備哪些能力？《DailyView網路溫度計》統計鄉民們心中「單身必備10項技能」，快看看分手後的你有沒有享受單身的本錢吧。

第10名：忍受孤單的能力

過去有另一半陪你哭、陪你笑，讓你覺得很有安全感，有個肩膀讓你發洩情緒與壓力，但是單身的人可沒有這樣的另一半，常常在夜深人靜時感到空虛寂寞覺得冷，此時只能奉勸網友們：棉被裹厚一點。



第9名：自行解決性需求

你的性伴侶就是你的左手嗎？生理需求人人有，尤其與親密伴侶享受「美好時光」更有助於身心健康。但是單身的男女該怎麼辦，別怕，你還有一雙靈巧的雙手，能替你帶來歡愉，有時候自己玩更好玩。



▲自己付房租，一發薪水就少了一大半真的好慘。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第8名：自己負擔房租

大都市寸土寸金，5坪小套房直接燒光你半個月薪水嗎？此時有另一半的人能找伴一起分擔房租，壓力自然減少；但倘若是單身狗一隻，又想要擁有自己的居住空間，只有瘋狂賺錢才能負擔。

第7名：獨自完成家事

單身族沒有人可以使喚，即使上班再忙，還是要自己追垃圾車、煮飯、洗碗盤、洗廁所、大掃除等等，沒有人能替你分憂解勞，真的是逼死人啦！

第6名：沒有工具人也能活

每個人的時間能力有限，有時也會想要撒撒嬌、耍個賴就有工具人能幫忙，餓了有人送飯、電腦壞了有人修。但倘若你是孤單一個人，就只能自立自強超可憐，無論生活多麼困難需要人伸出援手，你會發現，只能靠自己啦。

第5名：自己過情人節的能力

雖然網友都知道情人節是商人們的陰謀！常常欺騙情侶們花大把銀子慶祝，事實上這是大規模的詐騙行為，但有種人的錢他們賺不到，那就是單身貴族。在這種日子裡，可憐單身狗即便不出門看人放閃，手機一滑開仍被許多閃到看不到的文洗板，此時你只能咬牙撐住啦。



▲一個人看電影，免不了看成雙成對的情侶放閃。（圖／達志／示意圖）

第4名：一人看電影的能力

日本人曾做過「孤單級數表」的測驗，一個人看電影也是榜上有名的孤單行徑，想想看電影不需要與旁邊的人聊天，有沒有人陪根本沒差。但畢竟電影院也算是熱門約會勝地，許多情侶常出沒，孤單一人難免有些顯眼，但身為單身貴族就是要霸氣無懼他人目光，一個人享受看電影的放鬆時光。



第3名：照顧好自己年老生活的能力

單身的人別指望有兒孫可以照顧自己的晚年，所以自己的未來自己顧，必須有套完整的財務規劃能力，免得老了後沒另一半能照顧你。

第2名：抵擋親友煩人關心的能力

尤其是過年到了，三姑六婆們又要開始問「什麼時候要交男／女朋友」的問題了，真的讓人覺得壓力超大！許多單身男女每逢佳節返鄉都會被眾多親友詢問感情狀況，此時的你，必須秉持尊重與包容，以有善態度和親友溝通「單身是我自己的選擇，我覺得這樣生活很自在，未來也會好好照顧自己，大家就別擔心了吧？」。

第1名：一個人吃大餐的能力

很多網友認為，一個人吃飯恥度超大！也榮登網友心目中認為「單身族必備技能」Top1！人生中許多美好的享受似乎都在歧視單身狗，像是唱KTV、到遊樂園玩雲霄飛車，就會被旁人以為是怪咖。不過每天都要「吃的飯」就沒這麼簡單，此時能否獨自一人自在吃飯，想吃什麼就吃什麼就顯得格外重要，無論燒烤或火鍋吃到飽，你都能一人前往享受，那麼恭喜你，你已經進入單身族的最高境界。



▲第1名恥度爆表的技能莫過於「一個人吃大餐」了。（示意圖／記者黃士原攝）