用錯窮一輩子！2019「最招財錢包顏色」曝　OO色戶頭多好幾個零



▲你的錢包是什麼顏色呢？可能會影響你的財運哦。（示意圖／資料照）



生活中心／綜合報導



過了一個年，你還在用接縫處破裂、裡頭塞滿收據舊照片，搞得一團亂的錢包嗎？小心這可能是讓你過去一年貧窮、分散能量及感到恐慌的原因！請確保你擁有一個乾淨清爽且沒有異物堵塞的錢包，此外，選擇顏色也很重要，否則天天漏財還不自知。根據日本網站《uranai3》就分享10種錢包顏色，快看選哪款才能替你守財添好運。

1.白色

氣質又典雅的白色錢包，可說是許多女孩們的首選，但其實在運勢上看來，白色錢包不利財運，容易讓使用者的錢財「左進右出」，說明你的錢包也會如同白色變得乾乾淨淨，通通不見，除非本身命盤與白色相合，才會有加分效果，否則對於想存錢的人而言，白色錢包其實不太推薦。



▲紅色錢包可能讓你月月吃土，快換一個吧。（圖／達志／示意圖）

2.紅色

過年就屬「紅色」最吉祥、也最添喜氣！不過紅色因為在日本又被寫為「赤」，因此拿紅色錢包可能代表著你的財政狀況出現「赤字」，倘若你現在戶頭數字堪憂，不妨花一點點錢考慮把紅色錢包換掉，看看是否有效吧。



另外還有一說法，紅色錢包雖然能吸引財運，但卻不能「守財」，可能原因與其造型形似「紅包」有很大關係，天天把紅包拿在手上，雖然財富看似能不斷聚積，但充其量也只能當個過路財神。因此仍建議可拿個暗色調的錢包，但上頭配有紅色裝飾或配色的錢包，不僅能招財也能替你守住錢財。

3.桃紅色

粉色與桃紅色的錢包，在新的一年有助於桃花運的提升，也能幫你增加偏財運哦，在2019想成功脫離「單身狗」稱號，不如換個粉色錢包替自己超財添桃花。

4.藍色

藍色在五行中對應著「水」，而水又涓涓的流動著，說明的你對錢財如同水一般，不停流動著，想要存錢，難啊～



▲黑色錢包讓你的錢「只進不出」。（示意圖／記者范家宏攝）



5.黑色

風水師推薦黑色錢包！因黑色可說是能替你穩住錢財的顏色，能管好你錢包讓你的錢「只進不出」，如果你本身是個失心瘋愛亂花錢的人，不妨試試看換個黑色錢包。

6.綠色

一看到綠色，大家一定會跟大自然源源不絕的生命力與能量連結在一塊，其具有欣欣向榮之意，然而使用綠色錢包的人，他的創意與經營能力相較於一般人更加旺盛、強大，同時也懂得替自己開拓財源。

7.棕色

如果你的錢包是棕色的，那麼要恭喜你，2019年有很大機會化身有錢人，戶頭多出好幾個0，由於棕色屬大地色，在五行中屬於「土」，它又象徵著穩定與安全，能替你招來更多資金，並且孕育出更多錢來，可說是讓金錢運大大提升的顏色。

8.黃色、金色

黃色錢包雖能替你招來更多金錢，但另一方面，卻也讓流失的金錢變得更多，搞得錢財常常大進大出，總是不斷在支出，數個月下來你會發現，自己戶頭裡的錢並沒有增加，一毛錢也沒存到，因此它並非最招財顏色。



▲ 紫色錢包幫助你財源廣進，工作上有升遷機會。（示意圖／Pixabay）

9.紫色

紫色總帶給人高雅的感覺，此外也是非常招財的，不僅能守著錢財，還能讓你財源滾滾來。如果想要提升工作運勢的話，選擇紫色錢包就對了。

10灰色

灰色參雜了黑白效果，不僅能存錢，另一方面也常常讓你淨空錢包，對於財運而言，灰色算是適中顏色。