屬蛇網友＝孤獨精！專家曝「12生肖2019運勢」...OO財運最旺



▲專家說，2019年某些生肖網友愛情運不順，恐慘淪「異性絕緣體」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／雲文子

1.屬豬開運錦囊

增運顏色：綠色、咖啡色

增運飾品：羊、兔形飾物。橢圓形圖案或飾品

屬豬朋友本年為「值太歲」之年兼逢「刑太歲」，可謂禍不單行，運勢崎嶇險峻，人際關係是本年度最棘手的問題，容易招惹口角是非，官司訴訟。建議積極出席熱鬧的節目或喜慶場合，以化解犯太歲的凶象。事業運危機四伏，公司管理階層力量薄弱，處事猶疑不決，潛伏多時的問題如計時炸彈，隨時爆發；人力及資源嚴重短缺，管理制度更差強人意。桃花運波折重重，本年值太歲，特別容易惹上爛桃花，在娛樂場所或狂歡派對妄想尋覓真愛，小心遇上情場殺手。財運驚濤駭浪，容易受小道消息影響，招致嚴重損失，更不利於博彩投機，沒有吉星照耀，實在亳無勝算。本命年逢「刑太歲」，刑指刑傷，容易有血光之災。

2.屬鼠開運錦囊

增運顏色：啡黃色、紅色

增運飾品：菱形圖案或飾品

屬鼠朋友運勢漸趨順遂，頭腦靈活，有望一展所長。切忌過份進取，周全的策劃方可駛得萬年船。在豬年多勞多得，人緣雖旺，但貴人未至，應重點建立更全面的人際網絡，也要凡事親力親為，實事求事，認真務實的態度獲上司賞識。桃花運轉趨興旺，魅力迫人，強勁磁場把欣賞自己的理想對象都吸引過來，切勿用情不專，使專心一意對你的人大失所望，斷送美滿姻緣。財運穩步上揚，不論在投資或正財方面都有不俗的收穫。靈活多變，富彈性的投資策略是本年致勝關鍵。應付頻密的飯局，難免暴飲暴食，體型暴漲，嚴重者更會誘發慢性病。

3.屬牛開運錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾品：格子圖案或網形飾品

屬牛朋友今年時來運到，不妨採取積極開放態度，向有經驗的前輩取經，作些大膽的嘗試，令發展更多元化。人緣運增強，令氣場擴大，結交到高質素的朋友，助你扶搖直上，推往更高層次。工作馬不停蹄，危中自有轉機，一些延期的計劃，隱藏各種漏弊，推遲修正後，能順利推行。人緣加強，異性緣大大提升，切勿花心，企圖發展多角戀，擾亂正桃花的勢態。財運漸入佳境，財星駕臨，可選擇投資穩建項目，賺取豐厚利潤回報。脊椎、肩頸，如肩周炎及骨刺等問題，嚴重影響日常生活，甚至為工作帶來無比困擾。



▲屬虎的網友們，容易財來財去，交際應酬花費多錢包空空空。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.屬虎開運錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾品：波浪形飾品

屬虎朋友今年運勢荊棘滿途，「破太歲」關係得不到貴人相助，小人防不勝防。最難解決的問題或吃力不討好的部分都推卸給你。諸事不順令人精神狀態飄忽無定。市道低迷，公司業績倒退，上層頻頻施壓，辦公室之內頓成困獸鬥場，人事紛爭牽起連串。桃花運低沉不穩，單身人士因眼光太高，妄想追尋完美對象，結果擋住桃花運。今年財來財去，無法掌握波動的市場，只考慮一下便錯失良機，交際應酬花費頗多，宜預留流動資金。破太歲容易遇上交通意外，及腸胃偏弱。

5.屬兔開運錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾品：鎖鏈形圖案或飾品

屬兔朋友今年運勢平平穩穩。看似出現龍爭虎鬥局面，受到人事掣肘，實則一切皆屬虛像。事業停滯不前，工作表現面臨瓶頸，遇上不求上進的無能上司，苦無展現實力機會，本年宜做好本份，閒事莫理，感受平凡是福的樂趣。桃花運無進展，站在愛情的十字路口，毫無安全感，面對心儀的對象時，表現得十分被動，雙方感情忽冷忽熱，因此無疾而終。財運吉中藏暗湧，投資方面可望贏取厚利，宜與經驗豐富的前輩合資，更見成效。本年生殖系統容易出現問題，婦女應定期作婦科檢查。

6.屬龍開運錦囊

增運顏色：紅色、白色

增運飾品：圓珠、圓形圖案或飾品

屬龍朋友今年運勢曲折上揚，但因天時、地利、人和三者未能配合，如時機到時，卻因為人為因素令事情不能順利完成。幸好秋後運勢加強，一切預定的計劃，在幾經轉折下也能實踐，成績更超出水平。公司人心惶惶，各部門默契盡失，互相猜忌。唯有事無大小一力承擔，如此有望獲得上司信任，職位可保不失。桃花運漸漸增強，接觸異性機會大增，但謹記不要憑直覺，判斷初結識的對象是否能成為終身伴侶，學會與不同性格背景的異性相處，才能享有幸福美滿的將來。財運跌盪不穩，投資理財頻頻失誤，因而承受無謂損失。注意頭部和眼睛出現問題。



▲屬蛇網友慘淪2019孤獨精，性格越來越孤僻容易有情緒病。（圖／達志／示意圖）

7.屬蛇開運錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾品：星星圖案或飾品

屬蛇朋友今年沖犯太歲，運勢波濤洶湧，論在公在私都難以穩操勝券。重重壓力，令人思緒極度混亂，無法作出正確選擇。不宜在本年內做任何重要決定，或推行影響深遠的計劃，如開創業務，搬遷或換工作等。事業運舉步維艱，為配合發展規劃，公司重組架構，可惜連串改革亦全無成效，讓工作百上加斤。桃花運跌盪失勢，本年慘成孤獨精，種種原因導致生活圈子日漸收窄，性格越來越孤僻。接觸到單身異性的機會近乎零，頓成「異性絕緣體」。沖犯太歲之年財運反覆無定，進取的投資策略，只會導致嚴重破損，更不利於投機博彩活動。注意容易患上情緒病、憂鬱症、失眠等頑症。

8.屬馬開運錦囊

增運顏色：啡黃色、綠色

增運飾品：三角形圖案或飾品

屬馬的朋友今年運勢旺中帶險，付出的努力能換來不俗收穫，「是非之年」自然樹大招風，只要慎言慎行，少說話多做事。是非越旺人氣越強，代表自身更有價值，反而衍生意想不到的機會。事業運緩緩亨通，辦事能力大大提升，能妥善的應變，應主動與上司和下屬溝通，建立互信關係，讓他們在工作上支援，鞏固在公司的地位。桃花運反覆向上，單身者異性緣終見好轉，可惜都是霧水姻緣，很快便熱情冷卻。正財方面總算有所增長，可惜因無法掌握市場走勢，投資方面卻無利可圖。注意腰椎及骨盆部位特別容易損傷，腎功能偏弱。

9.屬羊開運錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾品：心形圖案或飾品

屬羊朋友今年運勢鴻運當頭，天時地利人和俱全，氣場強勁，事事得心應手，善用高層次貴人助力，處處表現理想，向前跨一大步。注意勝利沖昏頭腦，變得自以為是，任性妄為。和同事之間加深了默契，工作起來更加順暢協調，辦事效率相對提升。豬年內不乏各種商機，宜與朋友合夥投資。桃花運銳不可擋，一見鍾情的對象隨時出現。本年吸引力大增，異性朋友都願意與你親近，容易發生曖昧關係。財運高昇，財源穩定，吉星護蔭下，自己儲備足夠財力，投資良機出現之時，便能於穩中求勝。手腳容易發生意外，引致各種損傷。



▲屬猴的人桃花運虛浮不實，就連當工具人也心甘情願。（示意圖／記者李佳蓉攝）

10.屬猴開運錦囊

增運顏色：白色、黑色

增運飾品：直條紋圖案或飾品

屬猴朋友今年「害太歲」受「死門」的負面催化，運勢每況愈下，處處碰壁，目標變得不清晰，自信心大受打擊，開始懷疑自己能力，注意別因瑣事而大發雷霆，影響運勢。公司內憂外患，承受各方壓力，令你思緒極度混亂，頻頻失誤，判斷能力下降，無法保持正常辦事水平。受到老闆質疑，小心會被降職或辭退。運勢薄弱，轉職無望。桃花運虛浮不實，假桃花旺盛，心儀對象表現飄忽，若即若離，慘被視作「工具人」也心甘情願，切忌感情用事，剛認識便全心投入。財運危機四伏，任何高風險投資都可能冒受損失。日積月累的消耗，令抵抗力薄弱，容易患病。

11.屬雞開運錦囊

增運顏色：紅色、黑色

增運飾品：方形圖案或飾品

屬雞朋友今年亨通暢旺。「太陰星」招引位高權重女性貴人，應善加把握，作大膽嘗試。切忌慵懶，眼前擁有的視作理所當然。事業運氣勢如虹，辦事能力，待人處事的手腕也有明顯改善。豬年大有希望加官晉爵，事業登上高峰。老闆更加另眼相看，委以重要項目。大權在握，官勢提升，管理複雜的人事關係更加得心應手。桃花運穩步上揚，正桃花興旺，充滿吸引力。有機會遇到兩情相悅的對象，並彼此視為結婚對象，或建立同居關係。財運漸趨順遂，但不宜過於進取，宜以中長線作為投資策略， 賺到合理回報便應見好即收。本年心肺功能差，呼吸系統特別敏感。

12.屬狗開運錦囊

增運顏色：黑色、綠色

增運飾品：花形圖案或飾品

屬狗朋友今年運勢停滯脫凶，雖然比去年大為改善，但財運、感情、健康，都只屬一般，工作上遇到不少掣肘，工作量卻有增無減。豬年需特別留意身邊出現年過四十歲的女小人，應盡量避免與人口舌爭執，別讓小人有機可乘。本年乃「學習之年」，應進修一些自我增值課程，以平常心對待各種變更，安分守己，迎接下一個機會來臨。桃花運吉凶參半，本年接觸異性機會頗多，可惜有緣無份，經常因好勝而愛上不該愛的人。也切勿抱着「騎牛搵馬」的心態去對待別人，無法認真投入感情，實在難以穩定發展。財運勢弱難回升，本年不宜作高風險投資。肺主皮毛，呼吸系統偏弱導致皮膚出現難纏症狀。

本文諮詢專家：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。林憶蓮御用風水師。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 （遠洋地產、黑石集團、瑞士信貸集團、 DLJ Real Estate Capital Partners、JIMMY CHOO、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood等）。