5寶媽「粉色子宮」滑出體外！夫幫塞回再生2胎...婦產醫秒驚呆



▲台東媽生完5胎後子功下垂到陰道口，靠著丈夫神手塞回再生2胎。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

寶寶出生後，胎盤也會跟著從產道排出體外，但你有看過生產多胎後，下體掉出「粉色肉彈」的嗎？婦產科名醫鄭丞傑獨家分享，自己將近30年前碰到的個案，一名生了7胎的60多歲的婦人，自述「子宮掉出體外」已長達30年，在生第5胎時子宮即向下脫垂到陰道口，靠著丈夫每次辦事時「神手塞回」又接連生了2個寶貝，讓當時擔任婦產科主任的他超吃驚。

子宮脫垂，意即子宮脫離原本位置，下垂至陰道或陰道外，且會出現下墜感或尿不易排空、排尿困難、膀胱炎等等。將近30年前曾任台東馬偕醫院婦產科主任的鄭丞傑，回憶當時「一個月好幾例」的子宮脫垂個案，他說，在自己的執業生涯中，見過此類子宮掉出體外案例已超過100個，尤其以鄉村最多，由於過去的人生得多，使得子宮脫垂機率提升；反觀現代人生得少，因此幾個月才會看到一個子宮脫垂就診的案例。

鄭丞傑說，29年前一名生了7胎的台東媽媽讓他印象最深刻，婦人自述子宮掉出體外已經30年了，「你這樣怎麼過日子啊？她說『30幾歲就掉到陰道口，這幾年是掉到體外』她來找我的時候已經6、70歲了」。她在生產第5胎後子宮已經掉到陰道口，當時已呈現中度以上脫垂，後來每每辦事時就靠著老公把她的子宮推回原本位置，又拚了2胎，懷孕時子宮變大，卡在骨盆腔內，所以也都足月才生產。直到進入更年期後子宮完全掉出體外，膀胱受到壓迫尿不出來才就醫。





▲婦人粉色子宮掉出體外30多年，直到尿不出來、下體出血才就醫。（圖／鄭丞傑醫師獨家提供，未經授權請勿任意轉載使用）

鄭丞傑說，婦人因害怕手術要切除子宮，因此讓子宮在陰道外「晃蕩」30多年，此次因為子宮下垂連帶將膀胱、尿道及後面直腸肛門一起往下拉，導致尿液排不出來；除此之外，因掉出來的子宮頸摩擦內褲引發出血，婦人子女驚見內褲有血以為是癌症，因此趕緊要她就醫，殊不知是子宮掉到體外了。

究竟子宮下垂是如何造成的？鄭丞傑說，第一為腹部壓力，包括懷孕、生產、便秘、長期咳嗽、長期提重物，其中懷孕、生產時腹壓最大，努力將胎兒往下推用力10多個小時，且懷孕本身讓子宮兩側韌帶拉長，子宮因而變大，而產後韌帶雖會收縮，但卻難縮回100%。有些人因為韌帶不斷的拉長、縮短，最後導致彈性疲乏，使得子宮雙側韌帶鬆弛「再也回不來了」。

第二個原因是老化，因4、50歲的婦女缺乏荷爾蒙，子宮兩側韌帶鬆弛、無法懸吊子宮，再加上地心引力和因老化所導致的皮膚組織彈性變差，使得子宮容易脫垂。雖然靠著雌激素能改善，但效果卻很有限。

鄭丞傑解釋，一般子宮脫垂可分4階段、包括輕度下垂、中度下垂、第三度下垂及第四度下垂：

1. 輕度下垂：自然生產過的人大都有，擦陰道荷爾蒙、多做骨盆運動，若合併尿失禁，可做骨盆底肌肉刺激，或是復健運動都有幫助。

2. 中度下垂：指子宮移位「掉在半路上」，即在陰道中段。

3. 第三度下垂：掉到陰道口。

4. 第四度下垂：掉出體外。

三四度脫垂做運動復健幫助不大，只能選擇從陰道或是腹腔鏡手術將子宮懸吊回去，或是經陰道開刀將子宮拿掉。一般停經前的女性會選擇懸吊回去，停經後的更年期婦女因不再生育，及為避免老化再復發，高齡時還得承受身體麻醉的高風險，因此建議在5、60歲時選擇拿掉子宮。



▲鄭丞傑認為，孕媽生產完仍有坐月子的必要性，好好休養讓骨盆恢復。（示意圖／記者姜國輝攝）

至於有很多女網友說「倒立有助於子宮縮回去」，鄭丞傑認為是天方夜譚：「那你每天倒立走路」，此方法治標不治本，僅有暫時的效果，並非改善子宮脫垂的好辦法。該怎麼檢測自己是否有子宮下垂，他說，女生們可試著蹲下來用手摸陰道口，若能摸到一團硬硬的子宮頸在陰道口處，屬於第三度脫垂，掉到體外則為第四度，中度以上即可考慮開刀，而有沒有感覺到「下墜感」也能成為你的判斷指標。

鄭丞傑說，傳統女性生活辛苦，即使即將臨盆，也要拿著鋤頭下田幹粗活，生育完也鮮有休息時間，為養家活口又得立即上工。反觀現代媽媽注重產後調養，而他也認為產後坐月子有其必要性，好好休息一、兩個月，讓骨盆腔好好恢復，避免太勞累、提重物，對於女性保養非常重要。