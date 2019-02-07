回超快＝在意妳！「6聊Line調情法」妹子秒心動　有這貼圖就中



▲想要成為撩妹高手，這6種Line調情法趕快學起來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

B先生是個中央空調型的把妹高手，除了外在條件不錯之外，他也非常善用現代溝通工具。有機會在Line上與他對談的時候，我特別觀察到幾個重點。為什麼能受到女生歡迎？或許就是因為以下的細節。

●已讀快快回表示很在意：

他不見得會主動傳訊息給女生，但女生傳給他的訊息，他在讀過之後都會迅速回應。如果因為工作、開車、用餐等因素不方便及時回應，他也會先告知對方，我現在正在做什麼事晚一點再跟妳聊。「晚一點再聊」這一句也很重要，表達了他很有意願要聊，女生不會以為直接被拒絕了。

●總是讓對話結尾在他的訊息上：

這就像掛電話一樣，後掛電話的人表示尊重對方完整表達以及對於通話互動有著意猶未盡的感受。所以最後一句的「881」、「晚安」、貼圖等，讓該次的聊天記錄停留在男生的訊息上，女生會覺得是自己先不聊了，而不是被結束了對話。



▲就算忙上班、忙開會也無法阻止你回女生訊息？（示意圖／記者李佳蓉攝）

●忙碌也不能阻礙彼此的互動：

我很閒很無聊所以找妳聊天，以及我很忙但還是要忙裡偷閒和妳聊天。前者與後者給女生的感受就不太一樣，有時候B先生會說「我現在正開會」但還是繼續聊天，或者更直白地說「我手邊有事，但能和妳聊天比較重要」，「很忙，但很歡迎妳找我」。

●精準的貼圖隨時準備好：

圖片和貼圖能夠精準應用，無論是搞笑的、傳達心情的、帶上文字或情境的貼圖，能夠讓互動更生動加分。約會情侶類的甜蜜蜜貼圖，特別是能夠傳遞一些說不出口的訊息（抱抱、親親），就算要花點小錢也是要買來用。

●曖昧滿分的傳情語言：

有一些話其實很容易讓女生覺得對她有特殊的情感。例如「我想見妳」或者「可以打電話給妳？我想聽妳的聲音」，雖然沒有直接說了「我愛妳」或「我喜歡妳」，但是這種表現出想念的情緒以及希望更親近的心情，還是會讓人感覺到曖昧的喔。

●表達特別的關心：

天熱記得防曬，天冷記得添衣，即使是問安訊息也是有意義的，而不是每天傳一些不知哪來的轉貼文或罐頭訊息。生病了或心情不好表達特別的關心，隔空的安慰擁抱也能溫暖女生的心。

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

【艾姬新書上市】療傷系情慾都會小說《醉愛深夜食堂》現正熱賣中！

以慾佐情；活色生香。30處傷痕，佐以30道誘人料理，30個情慾&療癒故事。

今晚，你想吃哪道菜呢？

※※PChome購書請進↓↓

※※博客來購書請進（請登入會員試閱）

※※金石堂購書請進（請登入會員）